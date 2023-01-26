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日本10年最大暴雪 逾300航班停飛、上千人困列車5小時

編譯中心／綜合25日電
多輛卡車25日因大雪被困在新名神高速公路三重縣北部路段。日本遭十年來最強寒流侵襲，各地25日出現罕見低溫，疑似已造成三人身亡，逾300個航班取消，滋賀縣和京都府都傳出列車拋錨、誤點或取消，新幹線列車也受到影響。（Getty Images）
多輛卡車25日因大雪被困在新名神高速公路三重縣北部路段。日本遭十年來最強寒流侵襲，各地25日出現罕見低溫，疑似已造成三人身亡，逾300個航班取消，滋賀縣和京都府都傳出列車拋錨、誤點或取消，新幹線列車也受到影響。（Getty Images）

日本受到「10年最強寒流」影響，25日出現入冬最強寒流，各地出現罕見低溫，西部與北部沿海地區降下大雪。共同社報導，低溫疑似已造成三人身亡，並導致全國陸上交通與航班延遲或取消，已有超過300航班停飛。日本氣象廳警告，低溫可能持續至26日。

NHK報導，日本氣象廳預測25日札幌市為攝氏零下12度、東京市區及名古屋市零下3度。熊本縣甲佐町出現零下9度的低溫紀錄，東京都中心地區、大阪市和名古屋市的氣溫也都降至0度以下。日本內閣官房長官松野博一在東京記者會上表示，低溫已造成至少1人身亡，另有2起死亡案例正在調查是否由低溫造成。

日本航空（Japan Airlines）與全日空航空（All Nippon Airways）表示，因大雪影響，25日已有逾300班機取消。此外，成田機場24日夜間因為降雪導致停機坪附近部分路面結冰，導致全日空一架從香港起飛的波音767貨機，25日上午7時38分左右在停機坪上與一輛作業車發生相撞意外。

全日空指出，這架貨機著陸後自行移動至停機坪，沒想到正要停下時因路面結冰而打滑，機體旋轉90度後撞上用來卸貨的高空作業車。機場方面表示，沒有人員在這起事件中受傷，也未對其他航班的行動造成任何影響。

日本京都一列電車25日因大雪影響供電被迫暫停行駛。（美聯社）
日本京都一列電車25日因大雪影響供電被迫暫停行駛。（美聯社）

鐵路方面，24日晚間開始，滋賀縣和京都府JR的普通鐵路有多輛列車拋錨，至少有15輛車被迫停在原地，山科站與京都站各約1700名與2300名乘客遭滯留，只好在車上過夜。25日上午，JR西日本鐵道公司宣布約20條路線誤點或取消。另外，高速鐵路與子彈列車服務也都受到影響。

京都新聞報導，一名來自京都市山科區的54歲上班族24日晚間11左右投書求救。表示「我在擁擠的列車上已經超過5個小時了，請幫助我們，每個人都想去廁所，生命處於危險之中，政府需要派出警察和消防員」。

據JR西日本鐵路的消息，由於大阪府高槻市與京都市山科區之間的大雪，許多列車無法在軌道上換站，只能停在車站等待進一步指示。截至25日凌晨1時30分，據稱被困在多班列車內的乘客已以步行方式疏散至最近車站，不過仍有許多乘客抱怨身體狀況不佳、更有人被救護車送往醫院。

日本長崎縣政府也表示，24日晚間約20輛汽車被困在公路上，導致回堵14公里，回堵直至25日清晨才排解。

此外，一艘在香港註冊的貨船25日稍早在日本西部和南韓濟州島間的海域沉沒，導致這起沉船事故的原因可能是與這場暴風雪相關的強風。

日本 低溫 香港

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