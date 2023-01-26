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紐西蘭前總理遭惡毒網霸 美媒：卸任仍須貼身保護

編譯中心／綜合25日電
紐西蘭前總理阿爾登頻遭網路攻擊。(Getty Images)
紐西蘭前總理阿爾登頻遭網路攻擊。(Getty Images)

紐西蘭前總理阿爾登（Jacinda Ardern）上周突宣布交棒，引來外界議論紛紛。有分析認為，她在任內受到了無情的人身攻擊和威脅，美媒也報導，阿爾登卸任後很可能仍需要非一般的安全保護。

彭博社報導，在紐西蘭，從政者退休後可以回歸普通公民的生活，政府一般不會為已卸任的國家領導人提供保安。

但奧克蘭大學的研究顯示，阿爾登上任以來都是網路霸凌目標，她在任內遭遇了最黑暗、最極端的辱罵和攻擊。曾擔任美國安全機構顧問的前情報和國防政策分析師布坎南說：「坦白說，那些惡毒刻薄的言論完全超乎了想像。」

布坎南說：「她所面對的威脅不會因為她下台而消失，其中一些人是有能力對她採取暴力行動的。」他認為，紐西蘭外交保護服務機構將評估阿爾登和她家人面臨的風險，並在可預見的一段日子裡，為她和家人提供24小時保護。紐西蘭外交保護服務機構是負責安保工作的專門警察部門。

前警察和教育部長希普金斯（Chris Hipkins）將接替阿爾登，成為紐西蘭總理希普金斯拒絕談論阿爾登的保安安排，但指她的遭遇「令人深痛惡絕」。他日前也表示，阿爾登在任內遭到「可惡透頂」的霸凌，他呼籲男性看到厭女症行為及對女性霸凌時能挺身而出大聲斥責，並誓言要保護他的家人免於被霸凌。

前總理克拉克（Helen Clark）說，阿爾登面對前所未見的仇恨和酸言酸語。

霸凌 警察 教育部

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