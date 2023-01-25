偽劣止咳糖漿奪300童命 世衛籲下架

繼300多名兒童死於受汙染的止咳糖漿後，世界衛生組織（WHO）23日強調「這些事件不是個案」，呼籲醫療供應鏈 各單位「立即採取協調行動」，根除全球不合格及偽劣的藥品。

中央社引述法新社與路透報導，過去4個月當中，至少有7國通報與兒童非處方止咳糖漿相關的不良事件，其中甘比亞、印尼 及烏茲別克累計超過300例相關死亡事件，多數死亡個案為「5歲以下幼兒」。

通報的事件當中，已有部分確認或懷疑是因印度製造的止咳糖漿遭高濃度二甘醇（diethylene glycol）和乙二醇（ethylene glycol）汙染所致。

世衛 組織警告：「這些汙染物是有毒化學物質，常用作工業溶劑和防凍劑，即使微量攝取也有致命風險。」更表示這些物質「根本不該出現在藥品中」。

世衛組織去年10月首度針對甘比亞兒童死亡個案發布警示（Alert），此後陸續針對印尼、烏茲別克發布警告（Warning），要求將印度藥廠Marion Biotech、Maiden Pharmaceuticals生產的止咳糖漿下架。世衛組織在警示中呼籲各國加緊找出並下架所有受汙染藥品、升高供應鏈的管控，並在發現不合格商品時發布警訊。

除了甘比亞、印尼及烏茲別克，菲律賓、東帝汶、塞內加爾和柬埔寨也可能因為市面上有賣這些問題藥品而受到影響。