我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

2023年才開始 美已39大規模槍案70死167傷

血案頻傳為哪樁？大麻、毒菇農場的「黑色祕密」

偽劣止咳糖漿奪300童命 世衛籲下架

編譯中心／綜合24日電

繼300多名兒童死於受汙染的止咳糖漿後，世界衛生組織（WHO）23日強調「這些事件不是個案」，呼籲醫療供應鏈各單位「立即採取協調行動」，根除全球不合格及偽劣的藥品。

中央社引述法新社與路透報導，過去4個月當中，至少有7國通報與兒童非處方止咳糖漿相關的不良事件，其中甘比亞、印尼及烏茲別克累計超過300例相關死亡事件，多數死亡個案為「5歲以下幼兒」。

通報的事件當中，已有部分確認或懷疑是因印度製造的止咳糖漿遭高濃度二甘醇（diethylene glycol）和乙二醇（ethylene glycol）汙染所致。

世衛組織警告：「這些汙染物是有毒化學物質，常用作工業溶劑和防凍劑，即使微量攝取也有致命風險。」更表示這些物質「根本不該出現在藥品中」。

世衛組織去年10月首度針對甘比亞兒童死亡個案發布警示（Alert），此後陸續針對印尼、烏茲別克發布警告（Warning），要求將印度藥廠Marion Biotech、Maiden Pharmaceuticals生產的止咳糖漿下架。世衛組織在警示中呼籲各國加緊找出並下架所有受汙染藥品、升高供應鏈的管控，並在發現不合格商品時發布警訊。

除了甘比亞、印尼及烏茲別克，菲律賓、東帝汶、塞內加爾和柬埔寨也可能因為市面上有賣這些問題藥品而受到影響。

世衛 印尼 供應鏈

上一則

香港籍貨船驚傳「在日本外海沈沒」14人獲救8人失蹤

下一則

燒可蘭經惹怒穆斯林世界 印尼要召見瑞典大使

延伸閱讀

中團客出境遊下月啟動 泰國最熱門 首批名單沒美國

中團客出境遊下月啟動 泰國最熱門 首批名單沒美國
世衛：中國住院人數大增 創疫情爆發來最高峰

世衛：中國住院人數大增 創疫情爆發來最高峰
官員：特斯拉、比亞廸、現代都將在印尼投資電動車業

官員：特斯拉、比亞廸、現代都將在印尼投資電動車業
印尼一中資工廠遭暴徒闖入打砸搶燒 造成多名工人死傷

印尼一中資工廠遭暴徒闖入打砸搶燒 造成多名工人死傷

熱門新聞

到底應該叫中國年，還是農曆年？亞洲文化圈共有的農曆年稱呼再次引發中國及韓國網友論戰。(美聯社)

剽竊？正名？中韓網友為「農曆年」開戰

2023-01-21 11:05
烏克蘭副外長梅爾尼克(Andriy Melnyk)，資料照。（Twitter/@MelnykAndrij）

烏克蘭外交部：重擬對中國戰略時刻已到

2023-01-21 05:07
烏克蘭一間公寓被俄羅斯飛彈攻擊炸掉外牆後露出的黃色廚房照片在社群媒體上流傳。路透

拳擊教練一家天人永隔 烏克蘭黃色廚房照惹鼻酸

2023-01-17 15:06
烏克蘭國防部副部長沙波瓦洛夫請辭下台。(美聯社)

貪腐醜聞恐動搖西方支持 烏克蘭官員大幅異動

2023-01-24 10:09
大英博物館誤把中國農曆新年稱為「韓國農曆新年」引發中國網友抗議。圖為南韓景福宮，民眾穿著韓服喜迎新年到來。（美聯社）

大英博物館慶「韓國農曆新年」被中國網友罵到刪帖

2023-01-22 08:03
紐西蘭總理阿爾登在一份令人震驚的聲明中「宣布辭職」。（美聯社）

任期剩不到一個月 紐西蘭總理阿爾登突宣布請辭

2023-01-18 19:52

超人氣

更多 >
獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停

獨家╱這種信封惹禍？華男4000元支票被盜 醫保慘遭停
領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素

領社安金需要報稅嗎？專家：取決於幾項因素
法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔

法醫公布蒙市槍案11名遇難者姓名 大部分是華裔
新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌

新聞周刊：陳友艮是美國10年來大規模槍擊案最年長兇嫌
去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告

去坎昆旅遊要小心了 國務院發警告