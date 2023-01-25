瑞典示威焚燒可蘭經 土耳其怒阻入北約

近日先有庫德族抗議者將土國總統厄多安的人偶倒掛在路燈上，又發生當眾焚燒可蘭經，引來厄多安23日放話警告。圖為庫德族示威活動中踩踏厄多安大幅肖像。（美聯社）

瑞典 因近日極右分子焚燒《可蘭經》和庫德人示威等反土耳其活動，讓土耳其無限期押後與芬蘭、瑞典就兩國加入北約 的三方談判。對此，芬蘭24日首度鬆口表示，將被迫考慮在沒有瑞典的情況下獨自申請加入北約。

中央社引述法新社報導，去年2月俄羅斯入侵烏克蘭後，與俄羅斯共享長達1300公里邊界的芬蘭和瑞典決定終結長達數十年的軍事不結盟政策，一起申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavisto）透露，「我們必須進行評估，以了解是否發生從長遠來看將阻礙瑞典繼續前進的狀況。」不過他強調，「現在針對此事決定立場仍為時尚早」，目前看來，與瑞典聯合申請加入北約仍是「第一選擇」。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）則告訴媒體記者，他「正與芬蘭當局聯絡，以釐清對方言論的真正意涵。」

哈維斯託後來又在記者會上澄清，稱他無意「揣測」芬蘭將單獨加入北約，「因為兩國似乎都在取得進展」，並強調雙方對聯合申請的承諾。

不過，他說，「當然，在我們內心深處，我們正考慮特定國家將被永久禁止加入（北約）的不同狀況。」

上周末，丹麥極右翼政黨黨魁帕魯丹（Rasmus Paludan）獲准在土國駐斯德哥爾摩大使館 外焚燒可蘭經，此舉不僅惹毛安卡拉，也激怒世界各地的穆斯林國家。

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）對此回應，瑞典不應再指望土耳其會支持他們加入北約，「那些批准（抗議人士）在我們大使館前做出這類褻瀆行為的人，不應再指望我們支持他們加入北約。」瑞典與芬蘭的加入申請，需要土國等北約30個成員國全數批准。

瑞典外交部長比爾史特龍（Tobias Billstrom）拒絕立即對厄多安這番言論置評，他在書面聲明中表示，想確切了解厄多安所發表的內容。比爾史特龍還說：「有關瑞典加入北約一事，瑞典、芬蘭與土耳其曾達成一項協議，而我們將尊重這份協議。」

與此同時，哈維斯託表示，芬蘭、瑞典與土國就加入北約的三方談判需要暫停數周。