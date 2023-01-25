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日韓遇10年最強寒流 交通大亂

編譯中心／綜合24日電
民眾24日在狂風暴雪中艱難向南韓光州火車站前進。（路透）
民眾24日在狂風暴雪中艱難向南韓光州火車站前進。（路透）

南韓媒體報導，24日是當地的農曆新年4日假期最後一天，卻恰逢本季最強寒流來襲，濟州島發布強風、大雪與寒流警報，除了24日進出濟州機場航班全部取消以外，86條客輪航線113艘客船也遭停航。日本也遭遇「十年一遇的寒冷天氣」，逾200飛機航班取消，部分JR列車班次延誤或停駛

南韓廣播公司的「KBS World」報導，根據南韓民航局（KOCA）轄下的濟州區域航空處（Jeju Regional Office of Aviation）與南韓機場管理公社（KAC）說法，原定於24日從濟州國際機場起飛的合計234個航班中，近7成的162個航班提前決定取消，但濟州國際機場的其餘航班最終也都停飛了。據指出，由於一大早出現大雪與強風，476個預定起降的航班全數取消，結果約43000人受困。

「KBS World」報導，南韓首都首爾白天氣溫降至攝氏零下12度，釜山則降至攝氏零下4度，全南韓大部分地區的溫度降至攝氏零下14度至零下3度，比前一天降低16至17度，湖南地區與濟州則出現降雪。隨著南韓全國大部分地區發布寒流警報，行政安全部啟動了中央災難安全對策本部，呼籲民眾格外注意安全。

為應對連續低溫下的大量供電需求，韓國政府24日宣布啟動「非常應對狀態」。據悉，韓國在去年農曆新年佳節結束後，電力需求猛增，每小時增加了15吉瓦，達到每天每小時78.8吉瓦。

日本24日至26日大範圍地區出現降雪，25日將會是最冷的一天。在關東地方，許多城市最低溫都可能達到攝氏零度以下，其中，最熱鬧的東京市區，恐怕將出現「十年不遇」的攝氏零下3度低溫。大阪關西機場連接橋受影響要關閉，有香港旅行社指，約60名團友一度滯留機場至少5小時。

南韓媒體報導，24日是當地農曆新年4日假期的最後一天，卻恰逢本季最強寒流來襲，導...
南韓媒體報導，24日是當地農曆新年4日假期的最後一天，卻恰逢本季最強寒流來襲，導致476個預定在濟州機場起降的航班全數取消，約43000人受困。（歐新社）

南韓 機場 低溫

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