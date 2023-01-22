冰島實驗周休3日 帶動歐洲工時革命風潮

歐洲國家近年積極推動的周休三日政策，已在冰島實驗多年。圖為在冰島一處野外登山的民眾。(美聯社)

工業社會實施周休 二日的歷史已超過100年，而全球新冠疫情大幅改變工作模式和心態，不少歐洲國家近年積極推動加碼政策。比利時和西班牙政府今年都推出周休三日政策，甚至發給補助，已實驗多年的冰島 更擴大到九成工作者，工時的百年革命正在進行中。

比利時政府2022年2月通過法案提供工時彈性，自11月21日法案生效日起，員工可在工時不變下，選擇每周要工作五日或四日。

西班牙政府在2022年12月宣布一項前導計畫，提供1000萬歐元（約1085.4萬美元）基金補助中小企業進行每周工作四日的實驗，獲補助的條件是企業要開發出能增加生產力的方法，而不能只是增加人手。

英國高度自治的蘇格蘭政府準備在2023年展開周休三日試驗，勞工將在薪資不變下減少20%工時，參與試驗的企業可從政府提供的1000萬英鎊預算中申請補助。

德國 是歐洲總工時最短的國家之一，平均每周工作34.2小時。不過德國最大的工會金屬工業工會（IG Metall）倡議讓工時更短，認為這樣可以保住工作、避免裁員。德國民調機構佛爾沙研究中心（Forsa Institute）調查，超過75%員工和三分之二的雇主都支持政府評估周休三日政策，46%雇主認為在自家企業實驗周休三日是可行的。

歐洲國家勇於嘗試，多半是受到冰島的啟發。歐洲新聞網報導，冰島從2015至2019年率先展開全球最大型的縮減工時前導實驗，從每周40小時減到35或36小時，有2500人參與，實驗內容交由一家英國智庫和一家冰島非政府組織分析評估。

結果被評為大成功，研究者說，勞工的壓力和疲憊都得以減緩，生活與工作更平衡，但生產力並未因此下降。如今，冰島近90%工作人口都享有減免工時。

民間倡議組織「4 Day Week Global」2022年6月在英國發動70家企業、3300人參與的周休三日半年實驗，結果也獲成功，86%參與企業表示可能在實驗結束後持續這個作法。

這個倡議組織陸續在全球多國推動這項實驗，參與者被設定「100-80-100」目標，也就是薪資100%不變、工時減至原來的80%，但生產力也要100%不變。如果能達標代表更有效率、勞雇雙贏，資方還能每周減少一天的工作場所維持成本。