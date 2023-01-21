南韓首都貧民窟大火 500人急逃

南韓消防隊員和搜救人員20日清理九龍村火場，不遠處便是江南區的高樓大廈。（美聯社）

南韓 首都首爾市江南區開浦洞貧民窟「九龍村」20日一早約6時許發生大火，500名居民緊急疏散，火勢約5小時後完全撲滅，所幸未造成傷亡。這座首爾唯一的貧民窟是亞洲第四大經濟體貧富差距的象徵之一，堪稱是電影 「寄生上流」的現實版。

消防當局指出，共調派918名警消、公務員、軍人及68輛消防車、10架直升機趕往救災。該村4個區域約60間「住宅」、800坪土地遭焚毀，62名災民被臨時安置在市內旅館。

正在瑞士出席世界經濟論壇的南韓總統尹錫悅，也指示行政安全部等部會動用所有可用人力和裝備，盡可能降低災情。

內政部長李祥敏要求官員預防後續發生「二次災害」，維護附近地區的居民安全。執政黨「國民力量」、最大在野黨「共同民主黨 」也分別由黨魁鄭鎮碩、李在明領銜，赴現場慰問。

1988年夏季奧運在當時還叫做「漢城」的首爾舉行，南韓政府大刀闊斧整頓市容迎接外賓，一群市民被迫移往九龍村落腳，目前約670戶。地狹人稠，搭建的住屋多採用廉價的易燃材質。當局仍在調查失火原因，江南區消防局官員辛容和表示，應為電線短路。