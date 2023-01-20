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受困海上24天 男子僅靠番茄醬、大蒜粉維生順利獲救

編譯徐榆涵／即時報導
一名多明尼加男子在加勒比海漂流24天，結果只靠吃番茄醬、大蒜粉和高湯塊倖存下來。（美聯社）
一名多明尼加男子在加勒比海漂流24天，結果只靠吃番茄醬、大蒜粉和高湯塊倖存下來。（美聯社）

CNN報導，一名多明尼加男子在加勒比海漂流24天，結果只靠吃番茄醬、大蒜粉和高湯塊倖存下來。

據報導，哥倫比亞海軍19日在一份聲明中說，47歲的弗朗索瓦（Elvis Francois）去年12月在荷屬安的列斯群島修理自己的船隻，未料當時氣候不佳，洋流意外將他的船推入大海中。弗朗索瓦對海象並不熟悉，無法將船駛回岸邊，因此在加勒比海漂流了24天。

弗朗索瓦在漂流期間，僅靠「番茄醬、大蒜粉和高湯塊」充飢。他在哥倫比亞海軍提供的一段影片中說，「我沒有食物。船上只有一瓶番茄醬、大蒜粉和高湯塊，所以我把它和一些水攪在一起。」

他表示，「24天裡沒有上岸，沒有人可以說話。我不知道該做什麼，也不知自己在哪，這很艱難。甚至一度失去了希望。我想念我的家人。」

哥倫比亞海軍派出飛機搜索，好在看到弗朗索瓦的船身刻有「救命」兩字後，順利將弗朗索瓦救上岸。獲救後，弗朗索瓦已被送到哥倫比亞海港城市迦太基（Cartagena），並接受醫療照護，移民局也將接手處理此事，協助弗朗索瓦返回家園。

移民局 海港城

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