金正恩缺席北韓最高人民會議 立法加強語言管控

朝鮮第14屆最高人民會議第8次會議於17日至18日在平壤萬壽台議事堂舉行，北韓領導人金正恩未出席會議。圖為會議現場。（韓聯社）

北韓 第14屆最高人民會議第8次會議於17、18日在平壤 萬壽台議事堂舉行，然而國務委員會委員長金正恩未出席會議，引起熱議。此外，會議通過「平壤文化語保護法」，南韓 官員表示此舉意在加強對社會的全面管控。

韓聯社引述朝中社報導，據分析，北韓在會議上通過「平壤文化語保護法」，旨在用法律管控居民使用南韓式語調和稱呼等，進一步加強對外部文化流入的控制。在持續面臨經濟困難的情況下，北韓近期不斷在經濟和社會各領域制定和執行相關法律，全力管控民眾，檢察機關的職能和作用也有所加強。

另外，此次會議還任命現任北韓職業總同盟中央委員會委員長樸仁哲為最高人民會議議長，北韓祖國統一民主主義戰線中央委員會書記局局長兼議長孟京日為副議長。孟京日是在以2018年平昌冬奧會為契機，主導北韓方面改善兩韓關係的核心人物。

北韓近日舉行第14屆最高人民會議第8次會議，但外媒消息指出，北韓領導人金正恩在2天會期中均未出席，引發外界議論。（美聯社）

南韓媒體也引述官員表示，金正恩在執政以來召開的17次最高人民會議中出席9次會議，缺席此次會議並非罕見。事實上，金正恩忙著在傳統曆法新年到來之際，向中國國家主席習近平、俄羅斯總統普亭等人士發送賀年卡；他也向古巴、寮國、越南、敘利亞等國家領導人發送賀卡。

另一方面，北韓勞動黨機關報「勞動新聞」18日發文強調「自主性」，稱侵略和掠奪是帝國主義的本質，對依靠外部勢力和帝國主義的幻想等於自取滅亡。報導稱，帝國主義所給的「援助」和「高端技術」其實是為了奴役他人，他們所說的「同盟」和「協助」也是為了支配。

分析指出，此番言論或針對以美國為首的西方國家，近年來在「民主主義價值」的旗號下對抗中國和俄羅斯。