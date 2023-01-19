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美民調：義大利總理梅洛尼支持度歐洲最高 全球第4

編譯中心／綜合18日電
美國市調公司調查顯示，義大利總理梅洛尼的支持度在14個歐洲國家中居首。（取材自臉書）
美國市調公司調查顯示，義大利總理梅洛尼的支持度在14個歐洲國家中居首。（取材自臉書）

義大利各大報18日引述美國市調公司調查結果報導，總理梅洛尼的支持度位居名單中歐洲各國領袖之首，也優於美國總統拜登。這項調查追蹤22國領袖的支持度，包括14個歐洲國家。

「晚郵報」（Corriere Della Sera）18日引述美國市調公司「晨間諮詢」（Morning Consult）發布的「全球領袖支持度追蹤」調查數據報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的支持度48%、不支持度44%，以淨支持度4%位居歐洲各國最受歡迎的領袖，全球排名第4。

全球領袖支持度追蹤（Global leader approval tracker）調查22位領袖的滿意度，包括澳洲、奧地利、比利時、巴西、加拿大、捷克、法國、德國、印度、愛爾蘭、義大利、日本、墨西哥、荷蘭、挪威、波蘭、韓國、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國。

這項調查詢問各國成年居民對領袖的滿意程度，將這些領袖以淨支持度排名，數字每週更新。最新的數據是根據1月4日至10日詢問的結果。

在全球排名部分，印度總理莫迪（Narendra Modi）以76%的支持度居首，墨西哥總統羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）第2（65%），澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）第3（59%），梅洛尼第4（48%）。美國總統拜登（Joe Biden）支持度42%、不支持度51%，以淨支持度負9%排名第6。

根據「晨間諮詢」網站，這項調查的樣本數各國不同，美國為4萬5000個，其他國家在500到5000個樣本之間。

義大利 梅洛尼 拜登

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