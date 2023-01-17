我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

消費及房地產拖累 中國經濟增速創史上最差

大饑荒後首見 中國人口去年減85萬人 61年首下滑

無國界醫師團隊救援國際水域橡膠船上73人 控義大利拒申請臨港停泊

記者曾伯愷／新北即時報導
無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。（無國界醫師提供）
無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。（無國界醫師提供）

這個月7日晚上9時許，無國界醫師團隊在利比亞附近國際水域，搜救一艘橡膠船上73人。義大利政府卻拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。對此，無國界醫師控，讓遇難者身處險境。

無國界醫師團隊表示，2023年1月7日當晚9時許，團隊醫師在利比亞附近國際水域，發現一艘不適航行的橡膠船擠滿73人（其中有16名沒有家人的未成年人）團隊醫師將人救起，準備協助後送鄰近義大利救治。

孰料，他們向義大利政府申請停靠離救援海域較近港口時，卻遭義大利政府拒絕，而要他們轉往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。這不但拖延到遇難者們急需的援助，加上海象氣候惡劣，也迫使他們不得不依此航行，還足足多延遲了一天抵達。

無國界醫師團隊控訴，義大利政府做出這樣決定，讓所有人（遇難者及救援團隊）都身處危險，這本是可以避免的！根據聯合國難民署統計，2022年有近16萬人，跨越地中海抵達歐洲，預估有近2千人身葬海中。

但今年才剛開始，一月份都還未過半，就有近4千人險渡利比亞附近國際水域來到歐洲。現已敦促義大利政府，立即撤回新法令，阻止該法令正式入法。

無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的...
無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。圖／無國界醫師提供
無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的...
無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。圖／無國界醫師提供
無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的...
無國界醫師指控，義大利政府拒絕他們停靠鄰近港口，而是要他們開往航程需3天半時間的「安科納港」停泊。圖／無國界醫師提供

義大利 2023 聯合國

上一則

尹錫悅再度放炮 險釀邦交糾紛 外交部出面滅火

延伸閱讀

「最後的黑手黨教父」落網：亡命30年與義大利反黑之戰

「最後的黑手黨教父」落網：亡命30年與義大利反黑之戰
「鐘樓怪人」性感女神 珍娜露露布莉姬妲95歲辭世

「鐘樓怪人」性感女神 珍娜露露布莉姬妲95歲辭世
ISPA年會 台灣藝文團隊盛況空前

ISPA年會 台灣藝文團隊盛況空前
義大利近200萬家庭 處於「絕對貧窮」中

義大利近200萬家庭 處於「絕對貧窮」中

熱門新聞

印度29歲男子賈斯瓦爾在機上啟臉書直播，未料錄到機上旅客在墜機時的恐慌和爆炸畫面。（取材自推特）

歡笑變尖叫…尼泊爾墜機 網紅「死亡直播」1分40秒

2023-01-15 21:12
尼泊爾15日一架客機墜毀，有目擊者拍到飛機失事的瞬間。（取材自推特）

尼泊爾空難警方證實至少68死 傳有生還者

2023-01-15 05:44
被指過度配合美國的菲律賓前總參謀長巴卡洛遭菲總統小馬可仕撤換。（美聯社）

小馬可仕訪華返菲 親美抗中總參謀長立刻遭解職

2023-01-10 23:04
自稱是中國間諜的王立強。(取自60 Minutes Australia)

中國間諜王立強投誠 澳洲政府拒庇護恐將遣返

2023-01-09 11:12
英國國王查理三世。（Getty Images）

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

2023-01-16 06:46
失事客機女副駕駛安朱·哈蒂瓦達（Anju Khatiwada），原計畫於飛機降落後正式升為機長，夢想實現僅差一步之遙。圖／取自環球網

尼泊爾空難副機師 丈夫16年前也墜機殞命

2023-01-16 11:34

超人氣

更多 >
好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家

好市多烤雞又中槍 紐約名廚：糟透了…他推薦這一家
7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它

7檔那斯達克指數股 專家：買進就長抱、別輕易賣它
「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世

「世界上最美的女人」珍娜露露布莉姬妲 95歲去世
想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手

想挽救哈利人生 傳查理三世願砸5000萬美元要梅根放手
2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能

2023健康計畫…每天喝咖啡和茶、鍛鍊心肺功能