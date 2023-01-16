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埃及3500年前古墓出土疑葬王族 與圖坦卡門同期

編譯中心／綜合15日電
埃及當局14日宣布，在勒克索發現一座距今約3500年的古墓。（取材自推特）
埃及當局14日宣布，在勒克索發現一座距今約3500年的古墓。（取材自推特）

埃及當局14日宣布，在勒克索（Luxor）發現一座距今約3500年的古墓。考古學家認為，墓中葬有第18王朝王室成員的遺骸。

中央社引述法新社報導，埃及古物最高委員會（The Supreme Council of Antiquities）秘書長瓦奇瑞（Mostafa Waziri）表示，埃及和英國的研究人員在尼羅河（River Nile）西岸著名王后谷（Valley of the Queens）和帝王谷（Valley of the Kings）所在地，出土這座古墓。

瓦奇瑞在聲明中說，「迄今為止墓內發現的第一批部件，似乎顯示墓穴可溯及第18王朝」。

第18王朝是古埃及「新王國時期」（New Kingdom）的第一個王朝，和法老艾基納登（Akhenaten）和圖坦卡門（Tutankhamun）同一時期。該王朝結束於公元前1292年，被認為是古埃及最繁榮的時期之一。

英國研究團團長、劍橋大學學者利瑟蘭（Piers Litherland）表示，這座墓穴可能屬於圖特摩斯（Thutmose）王室家族一名女性成員，可能是王室成員之妻，或者是與公主有關人物。

埃及考古學家卡邁爾（Mohsen Kamel）表示，陵墓內部「狀況不佳」，其中包括銘文在內的部分「在古代洪水中被破壞，墓室積滿泥沙和石灰沉渣」。雖然如此，這一項發現預料也可以推動當地旅遊業，以古代遺跡吸引遊客。

埃及近年來公布數項重大考古發現，最著名的是在首都開羅以南的撒卡拉（Saqqara）大墓地。

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