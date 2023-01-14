國內外憂慮下 日本核廢水春夏之際排海

日本政府13日宣布將於今春至夏季前後開始排放福島第一核電站的核廢水，圖為核電站空拍圖。（美聯社）

日本 內閣13日舉行東京電力福島第一核電站核廢水處置第五次跨部門會議。確認在設備施工結束與經過原子能規制委員會的完工檢驗後，預計今春至夏季前後開始排海。會議另通過新設500億日圓（約3.9億美元）基金，為受到排海影響的漁業人士提供支援。不過，擔憂遭負面觀感影響生計的日本漁業業者堅決反對。

2011年東日本三一一大地震 ，導致東電的福島第一核電站反應爐爐芯熔毀、放射性物質外洩，持續冷卻爐芯的作業以及雨水、地下水流入反應爐設施產生大量核廢水。核廢水的排放時間取決於站區的上千個儲存槽何時滿載，目前已累計130萬噸。原先預估去年夏天滿載，後來延到今年春天，最新預估是今夏至今秋之間，排放時間因此調整到今年春夏之際。

儘管一延再延，日本當地漁民和周邊國家的憂慮並未因此降低。台灣環保團體「全國廢核平台」指出，福島第一核電廠所儲存的汙染水雖經稀釋處理，仍具有大量的放射性氚和碳十四與其他放射性同位素，可能累積於骨骼並導致骨癌及血癌或重創漁業環境，日本向太平洋傾倒放射性水已違反國際法。

中共 外交部尚無回應。南韓外交部13日表示，將確保日本從客觀和科學角度，以安全與符合國際法及國際標準的方式處理核廢水。

日本外務省去年7月宣稱，監管機構認為此舉安全無虞，這些水在淨化後，將去除其中大多數的放射性同位素，但仍含「微量的氚」。氚（tritium）是氫的同位素之一，難以與水分離，雨水、自來水中及一般的核設施都會有，稀釋後排入海洋和大氣。科學家表示，食用含氚的魚類，對人體影響較大。