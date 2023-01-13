尹錫悅自主擁核論惹議 幕僚滅火：前提是北韓威脅升級

面度北韓核武導彈威脅，南韓總統尹錫悅首度提出「擁核論」，但遭幕僚趕緊滅火。（韓聯社）

南韓 總統尹錫悅11日語出驚人表示，若北韓 核問題加劇，南韓有可能部署戰術核武或自主擁核。幕僚趕忙滅火，總統辦公室官員今天澄清，尹錫悅此言的前提條件是北韓核威脅或挑釁行為進一步升級。

南韓外交部、國防部 新年工作報告11日在青瓦台迎賓館進行。尹錫悅在會上強調須完善應對北韓核與飛彈的「三軸體系」，還表示若問題進一步加劇，有可能在南韓部署戰術核武或自主擁核。屆時憑藉南韓的科學技術實力，可在短時間內實現這一目標。

韓聯社今天引述分析家的話指出，南韓現任總統提及「自主擁核」的情況極其罕見。由於自主擁核可能造成外交、政治混亂，且違背韓美的朝鮮半島無核化原則。尤其在國際社會普遍維護核不擴散體系的情況下，自主擁核恐造成南韓在經濟、外交面臨孤立。

南韓總統辦公室12日也在記者會上澄清，尹錫悅此言前提條件是北韓核威脅或挑釁行為進一步升級。從現實角度來看，通過基於韓美同盟來加強延伸威懾力，有效應對北韓核威脅更為重要。

分析認為，這可被解讀為南韓政府暫不考慮自主擁核和部署戰術核武器等選項，但強調為維護國家安全不會排除任何選項。

另一方面，南韓考慮在戰時租用微小型衛星，用作監視北韓。韓媒報導，軍方消息指出，政府近來已與有關製造商接觸，了解衛星研發及影像處理功能等。有關製造商的衛星已在烏克蘭投入使用，驗證作戰實效。

圖為去年4月26日，朝鮮中央電視台以錄播形式播出北韓人民革命軍建軍90周年閱兵式視頻，亮相的「火星-15」型洲際彈道導彈。（視頻截圖）

另據韓聯社報導，韓軍近日發現，北韓正在平壤美林機場進行的閱兵式彩排動員軍事裝備，其中包括移動式導彈發射車（TEL）。南韓聯合參謀本部表示，韓美從去年年末起監測北韓閱兵排練場附近地區的人員和車輛活動。

下月8日是北韓人民軍成立75周年紀念日，多方預測屆時北韓將舉行閱兵式，國務委員會委員長金正恩有可能出席活動並發表講話。