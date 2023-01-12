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法退休改革推遲退休至64歲 8工會嗆罷工

編譯中心／綜合11日電
法國大批示威者10日手持火炬，拿著寫有「提高薪酬不是退休年齡」的標語遊行，抗議政府改革退休金制度。（Getty Images）
法國大批示威者10日手持火炬，拿著寫有「提高薪酬不是退休年齡」的標語遊行，抗議政府改革退休金制度。（Getty Images）

法國10日公布改革退休制度，包括建議法定退休年齡到2030年逐步從目前62歲提高至64歲，2027年起，僱員要工作43年才可領取全額退休金。法國八大工會隨即宣布19日發起全國罷工抗議。馬克宏在兩個總統任期內皆提出退休年齡改革，被形容為「政治豪賭」，在他之前數任總統都因工會強烈反彈失敗。

這次政府提議有些微讓步，其中法定退休年齡將從目前62歲，逐步到2030年增至64歲，而非馬克宏去年競選連任時提出的65歲。另一方面，由2027年起，民眾要領取全額退休金，將要工作43年，較目前約41年為高。為爭取支持，改革建議提出最低退休金金額從每月900歐元（約970美元）增至1200歐元。

法國總理柏納（Elisabeth Borne）指出，對退休制度預期出現赤字而不採取行動，是不負責任做法，會無可避免導致大幅加稅、退休金減少，並對退休金制度構成威脅。

立場溫和的法國民主工會聯盟（CFDT）聲稱，這次是30年以來其中一個最殘酷的改革：「沒任何理由作如此殘酷的改革。」

法國民眾普遍反對這次改革，《金融時報》11日引述有民調指70%民眾反對改革；路透報導，民調機構Odoxa的調查顯示五分之四法國民眾反對提高退休年齡。

理論上，馬克宏可動用「憲法49條第3款」賦予總統不經國會投票而通過法律的權力，強推改革，然而國會可發起對政府的不信任投票反制，倘通過便要解散國會再重新選舉。

退休金 馬克宏 投票

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