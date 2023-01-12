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日英簽協議 英軍可駐日本成歐洲首例

編譯中心／綜合11日電
日相岸田文雄(左)與英相蘇納克(右)11日簽署「相互准入協定」，雙方將可在對方領土部署武裝部隊。(取材自英國首相府)
日相岸田文雄(左)與英相蘇納克(右)11日簽署「相互准入協定」，雙方將可在對方領土部署武裝部隊。(取材自英國首相府)

日本首相岸田文雄為5月即將主辦的G7峰會暖身，日前出訪成員國。繼法、義之後，岸田11日訪英並與首相蘇納克會晤，雙方簽署《相互准入協定》（Reciprocal Access Agreement，RAA），讓英國成為第一個能在日本駐軍的歐洲國家。對此，中國外交部批評，英日不應製造假想敵，「將集團對抗的舊思維引入亞太地區」。

英國首相府表示，該協定允許英、日在對方領土部署武裝部隊，允許英、日一同計畫及執行規模較大、複雜度較高的軍事演訓和部署行動，是英國與日本逾一世紀以來最重要防衛協定。

蘇納克表示，該協定不僅鞏固英、日雙方對印太區域的承諾，也凸顯兩國共同致力強化經濟安全、加速防衛合作、促進創新、創造高技術門檻的就業機會。

NHK報導，參與協定討論的英國智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）艾爾（Jonathan Eyal）表示，此協定是日英之間超過15年談判的結果。

專家指此協議矛頭明顯指向中國。中國外交部發言人汪文斌昨日回應道，亞太是和平發展的高地，不是地緣博弈的競技場。

此外，岸田文雄10日訪問義大利示，雙方同意將關係提升到戰略夥伴關係層次，這是加深各層面接觸的重要一步，將啟動義日外交和國防的雙邊協商機制。

日本首相岸田文雄（左）前往歐洲訪問，結束首站法國行程後，岸田文雄轉往義大利，與總...
日本首相岸田文雄（左）前往歐洲訪問，結束首站法國行程後，岸田文雄轉往義大利，與總理梅洛尼（右）會唔。（取材自日本首相官邸）

英國 日本 岸田文雄

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