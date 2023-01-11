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衣索比亞提格雷叛軍依和平協議繳械 鄰國未承諾撤兵恐為隱憂

編譯陳曉慈／即時報導
提格雷人民解放陣線發言人里達（右）。（美聯社）
提格雷人民解放陣線發言人里達（右）。（美聯社）

衣索比亞北部提格雷地區（Tigray region）叛軍組織11日表示，他們已開始繳出重型武器。按和平協議，衣國政府軍應同時撤離提格雷地區。然而，政府援軍厄立垂亞軍隊未參與簽訂和平協議，目擊者表示該區仍可見厄國軍隊。

2021年11月2日，衣國叛軍組織「提格雷人民解放陣線」（TPLF）與衣國政府簽訂和平協議，同意交出武器，將提格雷地區主權回歸聯邦政府，並恢復提格雷地區自2021年中斷的對外交通與聯繫等。

提格雷人民解放陣線發言人里達（Getachew Reda）11日在推特上表示，提格雷人民解放陣線「已交出重型武器，展現落實和平協議的決心」。里達說，提格雷人民解放陣線希望並期盼能長久、完整地履行和平協議。

根據和平協議，提格雷人民解放陣線繳出重型武器的同時，政府軍與外國維安隊也應從該區撤離。然而，目擊者與人道援助人員告訴路透，和平協議簽訂後，厄利垂亞軍隊仍不斷搶劫城鎮，同時大肆逮捕並殺害其控制城鎮的平民。

鄰國厄利垂亞雖出軍支持衣國政府軍，卻未參與簽訂和平協議。2021年12月，世界衛生組織秘書長譚德塞指控厄利垂亞軍隊在提格雷地區殺害了他的舅舅。一名駐紮提格雷的援助人員11日與法新社通話，表示該區仍可見厄利垂亞軍隊與衣國阿姆哈拉地區軍隊。

目前提格雷地區的對外聯繫仍然受限，外界無法證實該區狀況。

衣索比亞內戰始於2020年11月，衣索比亞總理阿比指控割據提格雷地區的提格雷人民解放陣線攻擊政府軍營，派軍進剿，從此衣索比亞北部陷入戰亂。

譚德塞 聯邦政府 推特

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