加拿大證實訂購88架F-35戰機 30年來最大筆投資

加拿大證實砸190億加元（約141億美元）採購88架美國F-35戰鬥機以汰換老舊機隊，為30年來最大筆投資。（取材自美國空軍）

加拿大 9日證實砸190億加元（約141億美元）採購88架美國F-35戰鬥機以汰換老舊機隊，為30年來最大筆投資 。渥太華當局是在去年3月宣布訂購這批戰機。

中央社引述法新社報導，加拿大國防部長安南德（Anita Anand）說：「俄羅斯非法且不正當地入侵烏克蘭，中國也在印度太平洋採取日益獨斷的行為，在我們世界變得愈來愈黑暗時，這項計畫顯得更加重要。」

她說：「目前這個時刻，我們必須確保我國的國防…包括我們北極地帶。」

這項與華府當局以及美國2大企業洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）與普惠公司（Pratt & Whitney）達成的協議，要求第一批戰機在2026年交貨，整個機隊須在2032年到2034年交付。

其他國家，包括德國與瑞士，近幾個月也已簽署F-35戰機合約。F-35戰機被視為當今性能最佳的戰鬥機。

加拿大過去經常採購美國軍事設備，以確保與北大西洋公約組織 （NATO）盟國和北美航太防衛司令部（NORAD）的互通性。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）2015年上任時曾承諾，鑒於F-35價格過於昂貴，加拿大不會予以採購。

安南德9日說：「加拿大堅信F-35對我國而言是最佳的戰鬥機，對加拿大人而言價格最優。」