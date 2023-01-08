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南加聖蓋博入室搶劫案 居民數人受傷 一嫌被逮

墨西哥逮毒梟少主 機場槍戰釀29死還擊中客機

編譯周辰陽／綜合7日電
墨西哥5日圍捕古茲曼之子歐維迪歐引發激烈槍戰，一架墨西哥國際航空客機被子彈擊中。（路透）
墨西哥5日圍捕古茲曼之子歐維迪歐引發激烈槍戰，一架墨西哥國際航空客機被子彈擊中。（路透）

墨西哥政府6日表示，5日圍捕大毒梟「矮子」古茲曼之子歐維迪歐的行動，在一座機場引發激烈槍戰，造成10名官兵與19名嫌犯死亡，另有35名官兵受到槍傷並送醫治療，同時有21名槍手被捕；就連當地機場都遭到襲擊，還有乘客拍下了客機被擊中當下影像。

衛報報導，歐維迪歐與其他21人在庫利亞坎被捕後，錫那羅亞販毒集團（Sinaloa Cartel）成員隨即大舉出動，縱火燒車設置路障、跟安全部隊駁火、還朝著軍方直升及載來增援的警用飛機開槍，甚至有網路謠言稱販毒集團成員配備了「可攜式防空飛彈」（MANPADS）等防空武器。

美聯社與路透報導，官方證實兩架墨西哥空軍軍機與一架墨西哥國際航空（Aeromexico）客機被子彈擊中。遭槍擊的是一架預定飛往首都墨西哥市的班機，帶妻小搭機的乘客特勒斯表示，正當飛機終於準備加速時，就聽到了遠處有槍響，並在15秒內突然間變強，他們全都撲倒在地，有小孩子大哭。

墨西哥國防部長桑多華說，販毒集團的手下試圖營救歐維迪歐時，一架準備從古里亞坎國際機場（Culiacan International Airport）起飛的民航機及兩架墨西哥空軍軍機遭炮火擊中，這兩架軍機「多次承受衝擊」，「必須緊急降落」。飛機遇襲事件沒有造成任何人受傷，古里亞坎機場6日恢復正常營運。

歐維迪歐在2019年曾短暫被捕，當局卻因憂心報復行動而將他釋放，令總統羅培茲歐布拉多政府受挫蒙羞。墨外長埃布拉德6日說，是否同意引渡將由法官根據美方提交證據決定。

墨西哥安全部隊5日逮捕最惡名昭彰毒梟「矮子」古茲曼的兒子歐維迪歐後，錫那羅亞州首...
墨西哥安全部隊5日逮捕最惡名昭彰毒梟「矮子」古茲曼的兒子歐維迪歐後，錫那羅亞州首府庫利亞坎（Culiacán）引起暴力衝突事件。（Getty Images）

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