墨西哥逮毒梟少主 機場槍戰釀29死還擊中客機

墨西哥 政府6日表示,5日圍捕大毒梟「矮子」古茲曼之子歐維迪歐的行動,在一座機場 引發激烈槍戰,造成10名官兵與19名嫌犯死亡,另有35名官兵受到槍傷並送醫治療,同時有21名槍手被捕;就連當地機場都遭到襲擊,還有乘客拍下了客機被擊中當下影像。

衛報報導,歐維迪歐與其他21人在庫利亞坎被捕後,錫那羅亞販毒集團(Sinaloa Cartel)成員隨即大舉出動,縱火燒車設置路障、跟安全部隊駁火、還朝著軍方直升及載來增援的警用飛機開槍,甚至有網路謠言稱販毒集團成員配備了「可攜式防空飛彈」(MANPADS)等防空武器。

美聯社與路透報導,官方證實兩架墨西哥空軍軍機與一架墨西哥國際航空(Aeromexico)客機被子彈擊中。遭槍擊的是一架預定飛往首都墨西哥市的班機,帶妻小搭機的乘客特勒斯表示,正當飛機終於準備加速時,就聽到了遠處有槍響,並在15秒內突然間變強,他們全都撲倒在地,有小孩子大哭。

墨西哥國防部長桑多華說,販毒集團的手下試圖營救歐維迪歐時,一架準備從古里亞坎國際機場(Culiacan International Airport)起飛的民航機及兩架墨西哥空軍軍機遭炮火擊中,這兩架軍機「多次承受衝擊」,「必須緊急降落」。飛機遇襲事件沒有造成任何人受傷,古里亞坎機場6日恢復正常營運。

歐維迪歐在2019年曾短暫被捕,當局卻因憂心報復行動而將他釋放,令總統羅培茲歐布拉多政府受挫蒙羞。墨外長埃布拉德6日說,是否同意引渡將由法官根據美方提交證據決定。

The C-295 was met by firefighting equipment at Culiacán airport after landing pic.twitter.com/SOE5DtmQHA