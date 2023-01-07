聯國：從阿富汗、伊朗到網上厭女言論 女權正遭攻擊

聯合國專員再次呼籲德黑蘭應廢除「針對婦女和女孩的歧視性對待」；圖為去年12月6日伊朗德黑蘭街頭的女性。（路透）

聯合國 人權事務高級專員圖克說，從阿富汗 、伊朗 的情況到網路上猖獗的厭惡女性酸言酸語，女性權利正遭「系統性」努力剝奪，令他感到失望震驚，但他相信這些努力終將失敗。

聯合國人權事務高級專員（UN High Commissioner for Human Rights）圖克（Volker Turk）表示，他希望分別訪問阿富汗和伊朗首都喀布爾和德黑蘭，與當局直接對話。圖克說：「阿富汗是最糟國家當中最差的。以目前這種方式壓迫女性絕無僅有。」圖克還說，令人深感憂心的是，在世界人權宣言（Universal Declaration of Human Rights）發表近75年後，剝奪成年與未成年女性權利的努力卻正在壯大。

奧地利籍57歲的圖克2022年10月接任聯合國人權事務最高職位。他對於這些「倒退和反抗感到非常擔心」。

圖克表示，厭女及努力阻止朝性別平等方向發展雖然都不是新鮮事，但現在有「更具系統性、更有組織的方式來反對女權」。

圖克說，最明顯的例子是阿富汗。塔利班再度執政後，已暫停允許女性在大學和中學受教育，2022年12月又禁止女性在非政府組織工作。

圖克表示，阿富汗強硬派伊斯蘭統治者對女權的大量攻擊，應能再度提醒世人「反常思想會導致什麼結果」。「這不能成為未來的常規。」

而在伊朗，2022年9月發生22歲女子艾米尼（Mahsa Amini）因涉嫌違反嚴格的女性穿著規定而在警方羈押期間死亡，此後全國受到連串抗議活動衝擊。

圖克說，他也向伊朗提出訪問要求，但當局尚未回應。他表示若能前往，將再次呼籲德黑蘭廢除「針對婦女和女孩的歧視性對待」，並向當局提出殘酷鎮壓示威的問題。

除了國家採取的行動，圖克還點名社群媒體，表示當中「厭女和性別歧視言論似乎被允許，…而且越來越興盛」。

圖克接掌現職後不久發表一封公開信，呼籲推特（Twitter）新老闆馬斯克（Elon Musk）讓人權成為平台的中心事務。

如今他表示，自己起初只打算私下聯繫推特人權事務部門，「但我們無法聯繫到裡面任何人，因為他們都剛被解雇」。

在那之後，馬斯克做出一些有爭議的舉動，包括恢復先前因厭女或仇恨言論而遭到停權的帳號。

儘管現況令人擔憂，但圖克認為，當前對女權的反抗只是「父權展現勢力的最後一次嘗試」。「對我而言，是舊世界性命垂危。」