北韓無人機若再犯境 尹錫悅：南韓擬停軍事協議

北韓2022年12月31日舉行30套新型600mm超大型多管火箭砲「贈送」儀式。（Getty Images）

南韓 總統尹錫悅4日聽取國家安保室和國防部 等，有關北韓 無人機越境挑釁的應對戰略報告後指示，若北韓無人機再次犯境，應研討中止「九一九軍事協議」的效力。

南韓國際廣播電台（KBS）報導，隨著北韓持續進行彈道飛彈挑釁，以執政黨為中心提出了應重新研討「九一九軍事協議」的意見，而尹錫悅在競選總統後提及這一主張尚屬首次。

南韓總統辦公室宣傳首席秘書金恩慧轉述，尹錫悅在會中要求軍方具備壓倒性能力，可在北韓挑釁時採取相應、甚至更強力反擊，以穩固防衛能力保障人民生命財產安全。

尹錫悅要求國防部長李鐘燮成立執行監視、偵察和電子戰等多種任務的聯合無人機部隊，要求年底前建構大量生產難以被探測到的小型無人機體系，並加緊生產匿蹤無人機。

而北韓也不甘示弱，據環球網援引韓聯社3日報導，金正恩近日表示，北韓軍隊將在2023年努力備戰並提升實戰能力轉變。此外，他還提及了北韓即將部署的30門新型超大口徑火箭砲，並表示這種火箭砲能夠搭載戰術核火箭，射程足以打擊南韓境內任何的軍事目標。而尹錫悅1日在與韓軍高層的對話中明確表示，為了韓國的國家安全，韓軍將「不惜一戰」。

不過，有分析認為，雖然北韓數度違反「九一九軍事協議」，不過如果南韓首先開始重新研討協議或宣布其效力中止，北韓或將挑釁或衝突的責任推卸給南韓。

尹錫悅所提的「九一九軍事協議」，是北韓領導人金正恩與時任南韓總統的文在寅於2018年9月19日舉行峰會後共同簽署發表的宣言，第一條就是南北韓停止包括非軍事區在內海陸空的軍事敵對關係，消除朝鮮半島的戰爭威脅，從根本上解除敵對關係。

北韓去年12月26日派出五架無人機入侵南韓領空，滯留超過五小時，其中一架甚至飛到首爾市中心；南韓軍方雖派出多架戰機嘗試擊落但失敗，無人機最終推測已全數回到北韓。

南韓軍方為防禦不力公開道歉，尹錫悅則將此歸咎於過去數年訓練及相關準備不足，要求軍方盡快組建無人機部隊。