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加拿大移民創新高填補勞動力 同時面臨安頓問題

編譯中心／綜合4日電
加國官方公布，該國在2022年吸納的新永久居民數量達到歷史新高。圖為溫哥華國際機場。（美聯社）
加國官方公布，該國在2022年吸納的新永久居民數量達到歷史新高。圖為溫哥華國際機場。（美聯社）

加拿大官方1月3日公布，該國在2022年有超過43.7萬外國人獲得永久居民資格，創下歷來新高，形容移民是解決加拿大勞動力嚴重短缺的關鍵。不過，大溫哥華地區的社區代表指出，物價飆升使新移民面臨安頓問題，呼籲當局重視新移民的可負擔能力。

加拿大聯邦移民、難民和公民事務部長弗雷澤通過一份新聞稿披露，去年新增43.7萬永久居民，超出政府定下的43萬1645人的目標，還打破2021年的40萬5000人的紀錄。

移民部去年處理約520萬份永久居民、臨時居留和入籍的申請，較2021年增加一倍。政府目標是2025年底吸納452萬名新永久居民。取得加拿大永久居民身分後5年，可以申請入籍成為公民。

加拿大面對嚴重勞工不足及人口老化問題，因此積極吸引移民以填補勞動力市場的空缺。杜魯多政府自2015年上台後，一直依賴移民促進加國經濟和支撐正老化的人口。

移民部指出，移民幾乎占加拿大勞動力增長的100%，估計到了2036年，全國30%人口是移民，較2011年的20.7%明顯增加。目前加拿大醫療保健等行業的技術勞工嚴重短缺，最新官方數據顯示，去年10月有87萬1300個職位空缺，低於5月超過100萬個職位空缺的歷史新高。

另據加拿大都市網報導，大溫哥華地區的穆斯林協會代表哈森（Shawkat Hasan）表示，現在大溫的新移民生活得非常艱難，以素里市為例，數年前兩居室的單位每月租金價格為1300至1400加元（下同，約958到1032美元），現在甚至超過2000加元。

他說，物價方面也不斷飆升，數年前一個大溫三口或四口之家，每月基本生活開支約1500加元，但現在該金額無法維持正常生計。

卑詩省移民服務協會的菲爾森（Chris Friesen）說，新移民需要住房，還需面臨各種生活開支，包括通勤、住房、孩子的學雜費等必要開支，「政府必須採取行動，改善現在的政策。」

移民 加拿大 勞工

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