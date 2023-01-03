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金正恩攜女視察飛彈庫 尹錫悅稱上半年擬與美核武聯演

編譯中心／綜合2日電
北韓中央電視台（KCTV）1日報導金正恩與女兒金主愛一同視察彈道飛彈武器庫。（取材自KCTV）
北韓中央電視台（KCTV）1日報導金正恩與女兒金主愛一同視察彈道飛彈武器庫。（取材自KCTV）

南韓保守派大報「朝鮮日報」2日刊登總統尹錫悅的新年專訪，他表明為因應平壤核武威脅，美韓正共同規畫美國在朝鮮半島的「核戰力」與相關聯演。他也強調，沒拒絕和北韓領袖金正恩舉行兩韓高峰會，但不希望淪為對朝鮮半島和平沒有實質幫助的「作秀」。

尹錫悅在專訪中表示，南韓過去靠美國提供的「核保護傘」及「延伸性嚇阻」，鑑於北韓核飛彈能力今非昔比，如今已不足以保護南韓人民，因此首爾與華府正討論前述聯演，對此美方「相當肯定」。

尹錫悅說，核武雖是美國資產，但相關規畫及情報共享、演訓，均應該由美韓共同進行。

在此一概念下，美韓未來可能舉行北約組織行之有年、簡稱「雪貓」的聯演，旨在演練以傳統空中戰術支援核作戰。消息人士指稱，美韓相關聯演可能包括美軍B-52與B-2等戰略轟炸機及洲際彈道飛彈，最快今年上半年首度舉行。

尹錫悅並將去年12月北韓無人機侵犯南韓領空形容為「軟恐攻」，企圖造成南韓民心浮動，妨害國家正常運作。據該報統計，北韓去年全年共38次射彈，總數達70枚，其中短程彈道飛彈最多，共56枚，洲際飛彈共8枚。今年元旦已試射1枚短程飛彈。

此外，於新年初始之際，北韓官媒報導金正恩與女兒金主愛一同視察彈道飛彈武器庫的消息，而「火星-12」型中程彈道飛彈上拆卸下來的10多枚彈頭等武器公開亮相。這是金主愛第三次露面。有專家指出，金正恩炫耀武器庫是為稍早前的「核彈倍增」指示壯聲勢，隱約有「核勒索」（Nuclear blackmail）的意味。據韓聯社引述海外智庫估算，北韓目前核彈頭數量在15到60枚之間。

另外，北韓掌握軍事權力僅次於領導人金正恩的官員、北韓勞動黨中央軍事委員會副委員長朴正天，已經遭到撤換，由李永吉接替。報導並未說明原因。據南華早報報導，南韓國家統一研究所研究員吳京洙分析指出，朴正天遭鍘可能與上月北韓軍方失職，讓南韓無人機進入其領空有關。

南韓總統尹錫悅2日表示，鑑於北韓核飛彈能力今非昔比，首爾與華府正討論「核戰力」聯...
南韓總統尹錫悅2日表示，鑑於北韓核飛彈能力今非昔比，首爾與華府正討論「核戰力」聯演。（美聯社）

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