告別球王比利 悼念隊伍2公里

足球巨人比利的告別式2日上午10時開始，悼念隊伍長達2公里。（美聯社）

足球 巨人比利 的告別式從2日上午10時開始，他的靈柩停放在他效力最久的桑托斯隊主場中央，供民眾瞻仰24小時後，預定3日下葬。維拿貝明洛球場和周圍1日起就陸續湧現人潮，悼念隊伍長達2公里。上萬球迷及政要到場悼念這位在與癌症長期對抗後在去年12月29日去世的「足球之王」。

國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）抵達巴西 聖保羅州沿海城市桑托斯（Santos）、比利生前效力最久的球隊桑托斯足球俱樂部球場維拿貝明洛（Vila Belmiro），參加巴西球王比利（Pelé）的告別式。英凡提諾，呼籲各國以比利的名字命名體育場，讓後世的人認識比利的重要性。

比利生前的摯友、聯邦最高法院大法官孟迪斯（Gilmar Mendes）也在告別式上表示，比利是最後一位「活著的傳奇」，他是巴西最偉大的象徵和國際友誼大使，重要的是世人要認識到這一點。

70歲的退休女士桑托斯（Dalva Caetano dos Santos）住了50年的房子正對維拿貝明洛球場，以前經常去看球賽。她說比利辭世後，球場人來人往就像賽球日。

比利的靈柩開放瞻仰24小時後，靈柩車隊將穿過球王故鄉桑托斯各大街道，桑托斯這個港口城市距離聖保羅州首府聖保羅（Sao Paulo）約75公里。靈柩車隊最終將會抵達桑托斯一座墓地，比利將安葬在一座特殊的陵墓中。