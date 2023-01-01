4年扳不倒馬杜洛政府 委內瑞拉臨時總統遭自家人罷黜

被罷黜的委內瑞拉臨時總統瓜伊多。（路透）

流亡世界各地的委內瑞拉反對派國會議員趕在2022結束前透過視訊會議，將成立近4年的臨時政府總統瓜伊多（Juan Guaidó）罷免下台。此舉象徵由美國所支持的政治博弈以失敗收場。西方當時承認瓜伊多，盼拉下委國總統馬杜洛。

「華爾街 日報」報導，過去4年，歷經街頭抗議、國際制裁、未遂政變，都沒能讓馬杜洛下台，出逃海外散居各地的委內瑞拉反對派國會議員透過社媒平台Zoom舉行視訊投票 ，通過罷黜瓜伊多（Juan Guaido）並結束瓜伊多領導的所謂過渡政府。

反對派表示他們的政治聯盟需要不同的策略，才能拯救委國民主。

39歲瓜伊多的臨時總統頭銜與過渡政府，將在2023年1月5日後告終，屆時反對派領袖的職務將由多人分擔。反對派表示會創設一個新的委員會監督原本過渡政府手中握有的國營資產和在英格蘭銀行的金條。

與此同時，一個由各黨派政治代表組成的特別小組將為反對派與馬杜洛政府談判，以期在2024年籌辦自由、公正的選舉。

對照2019年初臨時政府成立，獲得美國等60多國承認，距離推翻獨裁者馬杜洛（Nicolás Maduro）似乎近在咫尺，現在卻落得眾叛親離，瓜伊多狼狽下台，馬杜洛在中、俄、伊朗 的支持下仍穩坐大位。尤其是拉丁美洲政府選舉左派掌權後，多國恢復與馬杜洛政府往來。秘魯、玻利維亞、宏都拉斯、哥倫比亞和巴西陸續宣布和委國關係恢復正常化。