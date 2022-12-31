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日世田谷一家4口滅門懸案「22年未破」 懸賞金2000萬日圓

編譯羅方妤／即時報導
日本東京世田谷區2000年12月底發生宮澤一家四口滅門慘案，如今案發已滿22年仍未偵破。圖為遇害的44歲男屋主宮澤91歲母親宮澤節子30日前往遇害一家四口的墓園上香。（取材自日本TBS新聞YouTube頻道）
日本東京世田谷區2000年12月底發生宮澤一家四口滅門慘案，如今案發已滿22年仍未偵破。圖為遇害的44歲男屋主宮澤91歲母親宮澤節子30日前往遇害一家四口的墓園上香。（取材自日本TBS新聞YouTube頻道）

日本產經新聞報導，日本東京世田谷區2000年12月底發生宮澤一家四口滅門慘案，如今案發已滿22年仍未偵破，日本警視廳仍在呼籲外界提供情報，祭出最高2000萬日圓（約15.2萬美元）的懸賞金。遇害的44歲男屋主宮澤91歲母親宮澤節子30日前往遇害一家四口的墓園上香時，也稱希望這個懸案能早日偵破。

宮澤節子表示：「過了22年，我認為我們沒有朝破案邁向一步。我每天都在思考為什麼，關於未能破案，我對兒子一家四口深感抱歉，只求有人能告訴我關於兇手的資訊。」

影片來源：YouTube

東京世田谷區2000年12月30日深夜，宮澤一家四口慘遭滅門，44歲男屋主、41歲的妻子、8歲女兒和6歲兒子全數遇害。住在附近的岳母在隔天早上10時因無法聯絡被害者一家，從而發現他們慘遭殺害。

兇嫌行兇時相當冷血，屋主子女身中多刀，屋主的妻子甚至因為被刺太多刀而無法辨認。另外，兇嫌行兇後甚至逗留現場，有意或無意留下大量指紋、血跡、鞋印和個人物品，但因其中並沒有決定性的證據，警方仍然未能確認兇手身份。此案在當時引起轟動。

兇嫌選擇於接近日本新年的時間犯案，而案件被發現時，也剛好是20世紀最後一日。因此，日媒報導時形容本案為「20世紀最後未解決案件」。

日本

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