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金正恩激發仇美 繼續密集試射

編譯中心／綜合28日電
朝中社12月27日報導稱，朝鮮少年團第九次大會26日在平壤開幕。此次大會時隔5年舉行。（韓聯社）
朝中社12月27日報導稱，朝鮮少年團第九次大會26日在平壤開幕。此次大會時隔5年舉行。（韓聯社）

韓聯社報導，北韓國務委員會委員長金正恩向北韓少年團第九次大會致函，要求少先隊激發仇美情緒。此外，北韓勞動黨第八屆中央委員會第六次全體會議擴大會議27日進入第二天，金正恩在會上提出旨在加強軍力的明年核心目標。

金正恩在信中表示，「應時刻記住美國及其走狗虎視眈眈伺機踐踏我們家園和希望」，少先隊應心懷無盡仇恨，以上戰場的心情援護人民軍隊。他還強調，積極利用視頻等現代手段和信息技術有助於提升青少年教育質量。

北韓少年團成立於1946年6月6日，7至14周歲都有入團義務。金正恩執政以來曾出席北韓少年團第七、八次大會，而此次只發送信函。曾備受關注的金正恩女兒金主愛未現身大會現場。

另據北韓官媒報導，金正恩在執政勞動黨大會上宣布明年新軍事目標，暗示北韓在新的一年將繼續進行密集的武器測試。南韓統一研究院北韓研究室主任洪珉分析指出，朝方可能將積極彌補勞動黨八大提出的課題中落實不力的部分。

而南韓總統尹錫悅28日主持召開幕僚會議時表示，要徹底反制北韓的一切挑釁。南韓國防部28日公布未來5年國防規畫，明年起至2027年投入331.4兆韓圜（約2600億美元）用於建設和加強軍事力量，除了增購20架F-35A隱形戰機外，也會斥資5600億韓圜（約4.4億美元）加強應對北韓無人機的能力。

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