巴西聖誕老人因疫情失業領救濟 烏克蘭正教會首度1225慶祝

兩名烏克蘭女性開心地在基輔索菲亞廣場與耶誕樹自拍。（路透）

聖誕老人總是貼切詮釋著「施比受有福」，但是巴西里約熱內盧的聖誕老人們卻已排隊領取「糧箱」多時，這是幫助他們度過新冠疫情 艱困時期的贈禮。

中央社引述法新社報導，里約熱內盧的聖誕老人們最近都得節衣縮食、勒緊褲帶過活，因為本來就只有數周的工作，現在幾乎完全沒有。

里約聖誕老人學校（Rio Santa Claus School）校長契瑞姆（Limachem Cherem）解釋說，聖誕老人於疫情危機期間「失業了」，因為歲末活動都被取消。契瑞姆指出，那幾年很難熬，「合約數從通常的30個減少到只剩5個，有班可以上的聖誕老人只能隔著窗戶迎接孩童，真令人難過」。

巴西里約熱內盧的「聖誕老人學校」與食物銀行業者合作，21日舉辦活動派發「糧箱」，以減輕他們的負擔。（Getty Images）

在過去，購物中心、醫院或托兒所都需要聖誕老人幫忙發送禮物給小孩。但受到疫情衝擊，2020年和2021年幾乎沒有這類型的歲末活動，疫情迄今已經奪走近70萬巴西人性命。

今年歲末活動總算回溫，但是大部分由退休男性扮演的聖誕老人連續兩年沒有收入且度日艱難，學校因此決定發放贊助糧箱，以減輕他們的負擔。

另一方面，由於俄國入侵烏克蘭 ，烏克蘭正教會（OCU）決定進一步與隸屬俄羅斯東正教會的烏克蘭東正教會（UOC）切割，正式允諾信眾可以在12月25日慶祝聖誕節 。

烏克蘭正教會正式允諾，信眾可以在12月25日慶祝耶誕節。圖為烏克蘭首都基輔的耶誕樹，掛滿和平鴿裝飾。（美聯社）

俄羅斯東正教儒略曆只在1月7日慶祝聖誕節。烏克蘭政府2017年把12月25日定為國定假日，等於一年慶祝兩次聖誕節；在俄國入侵後，越來越多人呼籲別再遵循俄國東正教曆法。

OCU大主教佐理亞表示，教會並無更改聖誕節日期，而是提供信徒另一個慶祝聖誕節的日期。UOC發言人將這項決定視為「政治噱頭」，據此認定OCU並非虔誠的宗教組織，而是一個熱切聽命政府的政治組織。

政治立場相異是UOC分裂的主因，OCU在2014年革命中支援抗議者，推翻親俄的亞努科維奇政權，並於2018年自立門戶；君士坦丁堡牧首巴爾多祿茂一世在2019年不顧克里姆林宮和UOC反對，授予OCU教會自主權。