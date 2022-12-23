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紐西蘭總理國會失言「議事紀錄」 募款逾6萬美元

編譯中心／綜合22日電
紐西蘭總理阿爾登（右）辱罵在野黨議員西蒙（左）的議會記錄副本，在慈善拍賣會上以逾6萬美元售出。（取材自臉書）
紐西蘭總理阿爾登（右）辱罵在野黨議員西蒙（左）的議會記錄副本，在慈善拍賣會上以逾6萬美元售出。（取材自臉書）

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）日前在國會罵對手「傲慢的混蛋」，不料被麥克風放送出去，對手要求道歉，列入議事紀錄。這份有兩人簽名的紀錄文字稿今天在慈善拍賣會中，募得逾6萬美元善款。

阿爾登在社群媒體上發文談及自己在國會失言被麥克風放送的風波，替紐西蘭攝護腺癌症基金會募到這麼高的善款金額時說：「不能說當初我有料到。」

阿爾登上周在國會和右翼自由派紐西蘭行動黨（ACT New Zealand）黨魁西莫（David Seymour）上演一場激烈的言詞交鋒後，喃喃自語罵人的話被麥克風收到音。當時在盛怒之下的阿爾登被聽到脫口而出「他是如此傲慢的混蛋」。

西莫向議長要求阿爾登道歉，這代表她的失言將列入正式紀錄，亦即列入國會議事錄。西莫想到了聯合行善的點子，兩人在這份阿爾登失言的紀錄文字稿上簽名，然後表框送去拍賣。

西莫說，原本預期拍賣金額可能只有最後拍得價格6萬3200美元的極小的部分，沒想到「（引發的）興趣比任何人想得還大」。阿爾登「感謝每位競標的人」，並讚揚西莫很有風度。西莫也稱讚阿爾登：「我跟她提這個想法時，她馬上就答應。」

拍賣 社群媒體 癌症

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