我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

田州貨運列車撞穿聯結車 3列車頭與10節車廂脫軌

北加地震前10秒 預警系統叫醒睡夢中300萬人

18歲時助納粹屠殺萬人 德97歲婦緩刑2年

編譯中心／綜合20日電
年輕時在納粹集中營當秘書的97歲德國老婦人佛希納被控共謀殺害超過1萬人，德國法院20日判處她有罪。圖為佛希納10月出庭受審。（路透）
年輕時在納粹集中營當秘書的97歲德國老婦人佛希納被控共謀殺害超過1萬人，德國法院20日判處她有罪。圖為佛希納10月出庭受審。（路透）

年輕時在納粹集中營當秘書的97歲德國老婦人佛希納（Irmgard Furchner）被控在18歲時，共謀殺害超過1萬人，德國法院20日判處她有罪，處以兩年徒刑，緩期執行。

中央社引述法新社報導，這是德國最近幾場納粹大屠殺的審判之一，承審法官葛羅斯（Dominik Gross）宣讀被告佛希納的判決結果。檢方表示，佛希納涉及在波蘭施圖特霍夫（Stutthof）集中營「殘忍且蓄意謀殺」被囚禁者。

佛希納坐著輪椅、戴著頭巾和醫療口罩，由法庭宣判她犯下上萬起殺人幫凶罪。她的照片被法院下令模糊處理。

她是德國數十年來因納粹時期罪行受審的首名女性。

佛希納花了40天時間，才在審判中打破沉默認罪，她在德國北部伊茲赫鎮（Itzehoe）的地方法庭上說：「我對發生過的所有事情感到抱歉。」

2021年9月審判程序剛開始時，佛希納曾試圖潛逃，從她居住的養老院前往一座地鐵站。她成功避開警察好幾個鐘頭，接著就在鄰近的漢堡市（Hamburg）落網，並被拘留五天。

她的律師要求判她無罪，表示審理過程中呈現的證據「並未證據確鑿地顯示」她知道有人被殺。由於事發時佛希納只有十多歲，案件交由少年法庭審理。

檢方表示，大約有6萬5000人命喪這座鄰近如今波蘭格但斯克（Gdansk）的集中營，包括「猶太囚犯、波蘭游擊隊成員和蘇聯戰俘」。

佛希納1943年6月至1945年4月在集中營指揮官霍比（Paul Werner Hoppe）的辦公室工作。根據起訴書，她負責記錄這名納粹親衛隊（SS）官員口述的命令，並替他處理文書。

2011年起德國政府對前納粹罪犯進行新一輪起訴，就算不是士兵，只要在集中營工作也可被定罪。當審判於2021年9月開始時，佛希納從她的養老院逃跑，最終在漢堡的一條街道上被警察找到。

她的辯護律師辯稱，她應該被無罪釋放，因為對她所知的事存在懷疑，而她只是指揮官辦公室的幾名打字員之一而已。

不過法官認為，佛希納當年雖年僅18歲，亦非軍人，但她應完全了解集中營裡發生的事情。

德國 納粹 警察

上一則

英主持人厭惡梅根 想看她裸體被潑糞惹逾萬投訴

下一則

北韓挑釁 美軍F-22隔4年再投入韓美軍演

延伸閱讀

慕尼黑安全會議主席：未來幾年中國攻台可能性不高

慕尼黑安全會議主席：未來幾年中國攻台可能性不高
德總統請習近平發揮對俄影響力 結束俄烏戰爭

德總統請習近平發揮對俄影響力 結束俄烏戰爭
蕭茲上任滿一年接受德媒專訪：反對與中國脫鉤

蕭茲上任滿一年接受德媒專訪：反對與中國脫鉤
交付北約戰車演習時全故障 德暫停採購美洲獅

交付北約戰車演習時全故障 德暫停採購美洲獅

熱門新聞

泰國皇室長公主帕差拉吉帝雅帕（右）14日心臟病發，失去意識。根據知情人士，長公主已遭醫生宣判腦死，泰國皇室可能在數日後正式發布死亡消息。（路透）

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

2022-12-16 12:08
疑似馬航MH370班機的左起落架耳軸門零件殘骸在非洲馬達加斯加島被發現。圖為零件表面深切的刮痕。（取材自中國新聞周刊）

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

2022-12-20 12:37
中印邊境部隊在達旺地區爆發肢體衝突，圖為達旺中印邊境，印度通往實際控制線的道路。（美聯社資料照片）

中印邊境巡邏隊在5千米的高山爆發肉搏戰 6印度兵受傷

2022-12-14 01:41
印度流傳一段印軍持長棍暴打並且擊潰解放軍影片。(擷自自由亞洲影片)

印軍暴打解放軍影片發燒 CNN：凸顯緊張一觸即發

2022-12-15 15:12
英國王儲威廉王子及凱特王妃公布王室聖誕賀卡，畫面是夫婦倆與3名孩子手牽手，在陽光明媚的諾福克郡（Norfolk）鄉間散步。（取材自Instagram／＠princeandprincessofwales）

懶理哈利梅根紀錄片揭黑幕 威廉凱特釋溫馨聖誕賀卡

2022-12-14 01:29
普亭策士杜金認為俄烏戰爭將以莫斯科獲勝或世界毀滅結束。美聯社

普亭策士：烏克蘭戰爭將以俄國獲勝或世界毀滅結束

2022-12-16 11:42

超人氣

更多 >
逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾

逾6萬戶停電...北加州6.4強震 居民驚：地好像在翻滾
影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼

影／美撲克賽美女選手扯衣露點 真相曝光全網傻眼
女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光

女球迷在卡達上空露乳慶祝阿根廷奪冠 2人下場曝光
紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布

紐約華男遭槍匪挾持回家取錢 驚悚作案視頻公布
馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年

馬航MH370大殘骸被發現 被漁民當洗衣板5年