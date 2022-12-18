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世足賽戰後不再緊張 法國解除摩洛哥簽證限制

編譯中心／綜合17日電
摩洛哥外長波利塔（右）上周五在首都拉巴特會見到訪的法國外長柯隆納。（Getty Images）
摩洛哥外長波利塔（右）上周五在首都拉巴特會見到訪的法國外長柯隆納。（Getty Images）

法國外交部16日表示將解除對摩洛哥公民的簽證限制，顯示兩國關係緊繃1年多之後，出現緩和跡象。法國2天前於卡達世界盃足球賽以2比0擊敗摩洛哥，闖入冠軍賽。此外，法國總統馬克宏將於明年初訪問摩洛哥。

路透報導，法國與摩洛哥在世界盃對戰後，關係出現緩和。法國外交部長柯隆納（Catherine Colonna）16日與摩洛哥外交部長波利塔（Nasser Bourita）在摩洛哥首都拉巴特（Rabat）會談後表示，「我們正採取措施，與我們的摩洛哥夥伴重建領事關係」。他表示，兩國上12日已恢復「全面領事合作」。

由於阿爾及利亞、摩洛哥和突尼西亞拒絕把非法滯留於法國的公民接回國，法國政府迫於打擊非法移民的公眾壓力，去年宣布減少發放給這些北非國家的簽證數量。

柯隆納又表示，摩洛哥在西撒哈拉的主權問題上「依靠法國支持」。摩方一直主張該沙漠地帶為其領土，但獲阿爾及利亞支持的武裝組織「西撒哈拉人民解放陣線」（Polisario Front）過去50年來一直爭取當地成為獨立國家。

目前尚不清楚摩洛哥是否開出任何條件，換取法國解除簽證限制。波利塔說，法國在單方面決定限制簽證後，又單方面決定解除限制。

去年夏天媒體報導指出，摩洛哥使用監控軟體「飛馬」（Pegasus），將馬克宏（Emmanuel Macron）的手機列入監聽的潛在目標名單後，兩國關係即惡化。摩洛哥否認這項指控。

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