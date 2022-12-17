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羅馬旅遊逐漸復復甦 萬神殿知名景點擬收費

編譯中心／綜合16日電
義大利旅遊逐漸復甦，未來觀光客進入羅馬知名景點萬神殿可能須支付2歐元門票費。（中央社）
義大利旅遊逐漸復甦，未來觀光客進入羅馬知名景點萬神殿可能須支付2歐元門票費。（中央社）

義大利旅遊逐漸復甦，羅馬知名景點如今湧現人潮，其中萬神殿（Pantheon）等景點擬收費，未來觀光客進入萬神殿可能須支付2歐元（約2.12美元）門票費。

萬神殿最初被用作「供奉羅馬人的所有神祇」，因此稱為「萬神殿」，是古羅馬建築中保存最完好的宗教建築之一，之後改建為教堂。時至今日，萬神殿依然是教堂，但殿內已沒有任何雕像，每個星期天會定期舉行彌撒或各種天主教相關儀式。

萬神殿正式名稱為「聖母與諸殉道者教堂（Santa Maria ad Martyres）」。由於其完美的古典幾何比例，曾被米開朗基羅譽為「天使的設計」。

今日羅馬（Roma Today）16日報導，羅馬市長嘉提葉里（Roberto Gualtieri）表示：「在2019年COVID-19疫情爆發前，萬神殿是觀光客造訪羅馬各大知名景點中最多次的歷史遺址之一，約有超過900萬人次造訪」。萬神殿收費協議已獲得義大利文化部長桑朱利亞諾（Gennaro Sangiuliano）的支持。

義大利文化部長桑朱利亞諾表示：「前任外交部長曾在2016年與羅馬教區達成了一項協議，導入2歐元的參觀門票費，以充分尊重與存續萬神殿古績原先的禮拜堂功能。政府將與羅馬市政府共同協商並使這項協議儘快生效」。

目前門票收費規劃為羅馬市民、18歲以下的歐盟居民、身心障礙者、護理人員、學校團體、教師與導遊等人士可免費入場。而門票收入將用於萬神殿與整個廣場周邊的維護。

報導稱，羅馬旅遊業已緩慢重啟，羅馬知名景點，如羅馬競技場和萬神殿均湧現人潮。目前在羅馬的觀光遊客仍以義大利北部、法國、德國與英國等歐洲旅客為大宗。美國、中國、俄羅斯和巴西的旅客則較少。

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