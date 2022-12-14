鹿特丹快被古柯鹼淹沒 去年攔截70噸

鹿特丹港與比利時安特衛普為毒品集團輸入古柯鹼的2大入口；圖為示意圖。（取材自Pixabay）

鹿特丹港是歐洲最大港口，有巨型起重機裝卸數以百萬計貨櫃，但這座荷蘭城市也處理另一種史上最大量、但較不受歡迎的貨物「古柯鹼」。官員說，在貨櫃中查緝毒品 宛如大海撈針。

海關官員史林加（Ger Scheringa）率領一組武裝海關人員執行查緝任務。他指出，鹿特丹港2021年攔截到創紀錄的近70噸古柯鹼，較前一年高出74%。

鹿特丹與鄰國比利時城市安特衛普（Antwerp）是杜拜一個「超級集團」輸入古柯鹼的兩大入口。歐洲有1/3的古柯鹼由這個集團供應，歐洲刑警組織（Europol）上月宣稱破獲該集團。

古柯鹼通常藏在貨櫃裡，有時也會藏在水線下的船殼上，之後再由潛水員取走。

史林加不認為鹿特丹起獲的古柯鹼紀錄將在2022年被打破，儘管他坦承只要有人吸食古柯鹼，就會有供應，他稱「不知道這個問題是否真的有解決辦法」。

鹿特丹市長阿布塔勒（Ahmed Aboutaleb）感嘆地說，這座港口城市已經快要被「古柯鹼淹沒」，並譴責交易古柯鹼衍生的暴力行為。

鹿特丹港警方毒品專家薛夫（Romilda Schaaf）表示，犯罪集團使用老練的手法經由鹿特丹運送古柯鹼，之後再想辦法取回，通常是透過內線消息。

根據她電腦上的地圖，她的管轄區複雜到令人眼花撩亂，有數以萬計的貨櫃堆放在數個碼頭上，這代表調查人員需要準確的資訊，才有辦法查獲走私毒品,「這真的像是在大海撈針。」