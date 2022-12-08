紐西蘭父母「拒病兒輸疫苗血」丟監護權 逾百反疫苗者聲援

紐西蘭一名嬰兒因心臟病須緊急動手術，父母卻因潛在捐血者可能接種新冠疫苗而阻止手術進行；圖為示意圖。（取材自Ingimage）

紐西蘭一名4個月大、患有心臟疾病的嬰兒亟需動手術 ，但嬰兒雙親因為不希望孩子輸血來自接種過mRNA疫苗 的人，而拒絕一場手術，紐國政府為此展開監護權爭奪戰。紐西蘭衛生機關已向奧克蘭 高等法院爭取這名嬰孩的緊急監護權。這起案件在紐西蘭引發反疫苗人士抗議，也凸顯疫苗相關錯誤資訊影響多大。

根據嬰孩的母親說法，她的孩子罹患名為「肺動脈瓣狹窄」的心臟疾病，需要緊急動手術。

但由於嬰孩雙親不希望手術過程中，輸入的血液來自接種過mRNA疫苗的人，因此手術已經推遲。一些主要的新冠疫苗都是使用mRNA技術。

這對父母要求手術使用血液需取自未接種過mRNA疫苗的人，遭到紐西蘭衛生當局拒絕。紐西蘭的血液服務單位並未區分捐血人是否接種過新冠疫苗，因為認定已接種者所捐的血液沒有額外風險。

紐西蘭當局希望獲得這名嬰孩的部分監護權，讓父母只負責醫療以外的照護工作，好讓手術得以進行。法院7日裁定當局勝訴。法院的聲明表示，案件關鍵是建議的治療是否對嬰兒最有利。根據裁決，法院將暫時擁有嬰兒的醫療監護權，直至手術完成並康復，最遲到明年1月底。

6日約有150名反疫苗示威者，在奧克蘭的法院外聲援孩子的雙親。

紐西蘭實施嚴格的新冠防疫措施，但嚴格的旅行限制、封鎖措施和其他禁令，也引發侵害公民自由的疑慮，以致出現一些反疫苗和反對防疫措施的小團體。