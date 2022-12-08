我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國放寬防疫措施 佛奇警告：將出現新一波感染浪潮

紐西蘭父母「拒病兒輸疫苗血」丟監護權 逾百反疫苗者聲援

編譯中心／綜合7日電
紐西蘭一名嬰兒因心臟病須緊急動手術，父母卻因潛在捐血者可能接種新冠疫苗而阻止手術進行；圖為示意圖。（取材自Ingimage）
紐西蘭一名嬰兒因心臟病須緊急動手術，父母卻因潛在捐血者可能接種新冠疫苗而阻止手術進行；圖為示意圖。（取材自Ingimage）

紐西蘭一名4個月大、患有心臟疾病的嬰兒亟需動手術，但嬰兒雙親因為不希望孩子輸血來自接種過mRNA疫苗的人，而拒絕一場手術，紐國政府為此展開監護權爭奪戰。紐西蘭衛生機關已向奧克蘭高等法院爭取這名嬰孩的緊急監護權。這起案件在紐西蘭引發反疫苗人士抗議，也凸顯疫苗相關錯誤資訊影響多大。

根據嬰孩的母親說法，她的孩子罹患名為「肺動脈瓣狹窄」的心臟疾病，需要緊急動手術。

但由於嬰孩雙親不希望手術過程中，輸入的血液來自接種過mRNA疫苗的人，因此手術已經推遲。一些主要的新冠疫苗都是使用mRNA技術。

這對父母要求手術使用血液需取自未接種過mRNA疫苗的人，遭到紐西蘭衛生當局拒絕。紐西蘭的血液服務單位並未區分捐血人是否接種過新冠疫苗，因為認定已接種者所捐的血液沒有額外風險。

紐西蘭當局希望獲得這名嬰孩的部分監護權，讓父母只負責醫療以外的照護工作，好讓手術得以進行。法院7日裁定當局勝訴。法院的聲明表示，案件關鍵是建議的治療是否對嬰兒最有利。根據裁決，法院將暫時擁有嬰兒的醫療監護權，直至手術完成並康復，最遲到明年1月底。

6日約有150名反疫苗示威者，在奧克蘭的法院外聲援孩子的雙親。

紐西蘭實施嚴格的新冠防疫措施，但嚴格的旅行限制、封鎖措施和其他禁令，也引發侵害公民自由的疑慮，以致出現一些反疫苗和反對防疫措施的小團體。

疫苗 手術 奧克蘭

上一則

烏克蘭駐外使館威脅郵包 寄件地址竟是德國特斯拉

下一則

梅根禮服較勁凱特 被問「錢比王室重要」尷尬拒答

延伸閱讀

疫情高漲 聖縣周六免費接種疫苗 還送玩具與餐點

疫情高漲 聖縣周六免費接種疫苗 還送玩具與餐點
港大噴鼻式新冠疫苗獲內地緊急使用 半年估生產2億劑

港大噴鼻式新冠疫苗獲內地緊急使用 半年估生產2億劑
記者問年齡性別 紐、芬女總理妙答：會這樣問歐巴馬嗎

記者問年齡性別 紐、芬女總理妙答：會這樣問歐巴馬嗎
記者問及年齡性別 紐國女總理：有人會這樣問歐巴馬？

記者問及年齡性別 紐國女總理：有人會這樣問歐巴馬？

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
英國國王查理三世（前左）與哈利（後左）。（路透）

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

2022-12-05 06:58
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

2022-12-02 21:38
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。（美聯社）

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

2022-12-03 08:24
哈利與梅根夫婦6日出席活動。（Getty Images）

被問「你們把錢看得比家人更重要？」 哈利、梅根尷尬反應曝光

2022-12-07 06:28
伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。(美聯社)

艾米尼之死引發2個多月抗議後 伊朗廢除道德警察

2022-12-04 09:47

超人氣

更多 >
好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉

好市多今年新推的這5種糕點 迅速圈粉
馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了

馬雲為何能長住日本？只因1證在手 網友：牛大了
馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO

馬斯克將任命朱曉彤為特斯拉全球CEO
科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？

科技公司大裁員 電腦科畢業生工作在哪裡？
流感季節到 家裡隨時備好這5類食物

流感季節到 家裡隨時備好這5類食物