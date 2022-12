新科作者發推文怨簽書會沒人來 眾多暢銷書作家現身分享自己的慘況

衛報報導,美國新出道小說 作者班寧(Chelsea Banning)日前上推特 就沒人參加自己的簽書會哀怨了一番,但她當時沒料到,這一則簡短的推文居然引來了一些全世界最知名的作家寫下自己曾經歷過的慘況。

班寧上周末抵達了俄亥俄州 艾許塔布拉(Ashtabula, OH)的「很好書店」(Pretty Good Books),參加自己首本小說《Of Crowns and Legends》的發布活動。班寧當時希望已經回覆的37人大多會出席,但結果只有2人來,還都是她的朋友。

班寧事後上推特發文,「昨天只有2個人來了我的作者簽書會,所以我很鬱悶。尤其是37人回應『參加』活動。老實說,有點難過,還有些尷尬」。

就在她發布推文的幾小時內,眾多暢銷書作家們紛紛回覆了類似的故事。被譽為「恐怖之王」(King of Horror)的史蒂芬.金(Stephen King)寫道,「在我第一場《撒冷地》(Salem's Lot)簽書會,我有一個客人,一個胖小孩說,『嘿,老兄,你知道哪裡有些納粹書嗎?』」

寫出《美國眾神》與《睡魔》等暢銷小說的尼爾.蓋曼(Neil Gaiman)則寫道,「普萊契(Terry Pratchett)跟我在曼哈頓為《好預兆》辦了場簽書會,根本沒有人來。所以妳比我們強2倍」。代表作包括《使女的故事》與《雙面葛蕾斯》的瑪格麗特.愛特伍(Margaret Atwood)也寫到,「彼此彼此,我辦了場沒人來的簽書會,除了一個想要買些透明膠帶的傢伙,還覺得我是幫手」。

根據報導,其他回覆的作家還包括了《姊姊的守護者》作者皮考特(Jodi Picoult)、暢銷犯罪小說作家巴克禮(Linwood Barclay)跟《柏青哥》作者李珉貞(Min Jin Lee)等。眾多大咖的熱烈回應讓班寧感動落淚,並且徹底改變了她對孤獨簽書會的感覺。她說,「我感到歡欣鼓舞,還有興奮跟絕對放心,我甚至不會對沒人來感到不開心,我收到了很多人的回覆,他們或他們的家人最終生病了」。

報導指出,班寧從那時起收到了約500分的數位版訂單,Kindle版更衝上了亞馬遜亞瑟王奇幻小說銷售榜第一名。至於是否有別的簽書會計畫?班寧答稱,「目前沒有,但我正在進行一些!」

Once sat out front of mall bookshop for a signing. No one stopped, until the very end, when an old guy paused, looked at me, looked at the books, looked at me, approached and asked, "Do they sell flags here?"