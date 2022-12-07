我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國防疫鬆綁 無症狀與輕症者可「居家隔離」

評／拜登給足台積電面子 綑綁半導體盟友形象劍指北京

婚前性行為可判刑 印尼新刑法恐嚇跑外資、遊客

編譯中心╱綜合6日電
印尼民眾反對通過刑法修正草案，5日在抗議布條撒下鮮花，象徵印尼民主已死。(中央社)
印尼民眾反對通過刑法修正草案，5日在抗議布條撒下鮮花，象徵印尼民主已死。(中央社)

印尼國會今天通過極具爭議的「刑法修正草案」，未來婚外性行為及未婚同居都可被定罪，外籍居民及遊客亦受規範。美國外交官員在美印尼投資峰會中指出，這項法規可能嚇跑外國遊客及降低外資來印尼意願。

新刑法還包括禁止侮辱總統或國家機構、禁止傳播與國家意識形態相反的觀點，以及禁止沒有事前申請的抗議活動。數個公民團體批評該法侵犯人權，並稱法案通過標誌著印尼民主開倒車。

根據印尼媒體報導，「刑法修正草案」（RKUHP）今天在所有政黨的支持下通過，但新法規不會立即生效，預計有3年的過渡期，以制定細則。

印尼現在禁止通姦，但並不禁止婚前性行為，該法通過後，未婚性行為最高可被處以一年徒刑。各界擔憂，這項法規可能使外國遊客對赴印尼旅遊感到卻步，也可能嚇跑投資者。

美國駐菲律賓大使金成（Sung Kim）今天在一場美印尼投資峰會中表示，該法通過可能影響外國在印尼的投資及赴印尼的遊客減少。

他說：「我們擔心，那些試圖規範成年人在家庭間所發生事情的道德條款，會對印尼投資環境產生負面影響。」並補充，對私人決定定罪可能會影響外資是否投資印尼的決定。

另外，許多印尼新聞從業人員都對「刑法修正草案」通過感到擔憂，因為新法規禁止侮辱總統、國家機構和國家意識形態，而且倡導避孕及褻瀆宗教都屬違法。另外，其中一項法規卻對被控貪腐的人從輕處罰。

印尼雅加達郵報社論指出，新的刑法可能被用來限制公民自由，並批評修正草案的各項法規。社論寫道：「用總統的話說，就是『沒有必要急於通過有爭議的法案』。我們需要一部更好的刑法，以反映我們從殖民壓迫者手中獨立以來所取得的進步。」

印尼政府提出「刑法修正草案」的初衷是為了去除具有殖民意涵、使用數百年的刑法，經過數年草擬制訂，原訂2019年進行討論，卻引發大規模抗議，後來部分條款經由討論而做修改，但仍存在許多爭議法條。

雅加達法律援助機構（LBH）表示，刑法修正案通過是侵犯民主、人權和人民的自由，這完全違反人權。

印尼詹特拉法學院講師蘇桑蒂（Bivitri Susanti）則表示：「這項刑法修正案嚴重破壞印尼的民主制度，許多條文規範並不明確，紅線在哪也不知道。」這代表印尼民主走退路。

蘇桑蒂說，政府想在最短時間內通過修正案，明顯是為了避免發生大規模抗議，讓公民團體「措手不及」，因而無法組織大規模示威。

印尼國會6日通過「刑法修正草案」，抗議民眾日前在國會前高舉「拒絕刑法草案」的海報...
印尼國會6日通過「刑法修正草案」，抗議民眾日前在國會前高舉「拒絕刑法草案」的海報。(中央社)

印尼 投資

上一則

蒙古千人示威 抗議煤業貪腐、高通膨

下一則

英國鐵路大罷工 恐釀30年最混亂聖誕假期

延伸閱讀

川普集團被判「稅務詐欺」罪成 首次因刑事犯罪被定罪

川普集團被判「稅務詐欺」罪成 首次因刑事犯罪被定罪
日薪資成長停滯 外勞恐流失

日薪資成長停滯 外勞恐流失
印尼火山大噴發 近2000人急撤 去年同日奪數十命

印尼火山大噴發 近2000人急撤 去年同日奪數十命
世足場上╱最快最準 世足官方球靈感來自阿拉伯帆船

世足場上╱最快最準 世足官方球靈感來自阿拉伯帆船

熱門新聞

金正恩與女兒視察發射火星17洲際彈道飛彈的部隊。歐新社

金正恩公開處決3高中生 罪名是觀看散播韓流節目

2022-12-03 14:54
英國國王查理三世（前左）與哈利（後左）。（路透）

哈利王子狂call老爸遭拒接 查理三世冷回：我不是銀行

2022-12-05 06:58
俄羅斯總統普亭下樓梯跌倒，滾了五階，使外界關注他的健康狀況。圖為普亭10月間訪問哈薩克時，走過地毯。(歐新社)

普亭驚傳「摔下樓梯還排便」 莫斯科火速發視察照反駁

2022-12-02 21:38
「黑珍珠」比利驚傳已被送安寧病房。（美聯社）

化療無效 巴西媒體：足球傳奇巨星比利被送進安寧病房

2022-12-03 08:24
伊朗女子艾米尼9月在警察拘押期間身亡，引發全國示威，伊朗政府殘暴鎮壓，導致數百人死亡。圖為9月21日民眾在伊朗首都德黑蘭街頭抗議。(美聯社)

艾米尼之死引發2個多月抗議後 伊朗廢除道德警察

2022-12-04 09:47
梅根藉由紀錄片要外界先聽她的說法。（取材自Netflix）

梅根兒子亞契正面照曝光 容貌神似哈利小時候

2022-12-02 22:30

超人氣

更多 >
華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校

華裔教授涉性侵未成年少女 裁決無罪…密大商議返校
搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職

搭檔變愛侶… 「早安美國」人氣主播爆婚外情 遭調職
直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高

直擊鳳凰城「台積村」豪宅 設施全面私密性高
旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取

旅居芬蘭50歲華女考空姐 獲3航空公司錄取
追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算

追悼會規格捧江澤民比照鄧小平 習近平背後的政治盤算