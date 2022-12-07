婚前性行為可判刑 印尼新刑法恐嚇跑外資、遊客

印尼民眾反對通過刑法修正草案，5日在抗議布條撒下鮮花，象徵印尼民主已死。(中央社)

印尼 國會今天通過極具爭議的「刑法修正草案」，未來婚外性行為及未婚同居都可被定罪，外籍居民及遊客亦受規範。美國外交官員在美印尼投資 峰會中指出，這項法規可能嚇跑外國遊客及降低外資來印尼意願。

新刑法還包括禁止侮辱總統或國家機構、禁止傳播與國家意識形態相反的觀點，以及禁止沒有事前申請的抗議活動。數個公民團體批評該法侵犯人權，並稱法案通過標誌著印尼民主開倒車。

根據印尼媒體報導，「刑法修正草案」（RKUHP）今天在所有政黨的支持下通過，但新法規不會立即生效，預計有3年的過渡期，以制定細則。

印尼現在禁止通姦，但並不禁止婚前性行為，該法通過後，未婚性行為最高可被處以一年徒刑。各界擔憂，這項法規可能使外國遊客對赴印尼旅遊感到卻步，也可能嚇跑投資者。

美國駐菲律賓大使金成（Sung Kim）今天在一場美印尼投資峰會中表示，該法通過可能影響外國在印尼的投資及赴印尼的遊客減少。

他說：「我們擔心，那些試圖規範成年人在家庭間所發生事情的道德條款，會對印尼投資環境產生負面影響。」並補充，對私人決定定罪可能會影響外資是否投資印尼的決定。

另外，許多印尼新聞從業人員都對「刑法修正草案」通過感到擔憂，因為新法規禁止侮辱總統、國家機構和國家意識形態，而且倡導避孕及褻瀆宗教都屬違法。另外，其中一項法規卻對被控貪腐的人從輕處罰。

印尼雅加達郵報社論指出，新的刑法可能被用來限制公民自由，並批評修正草案的各項法規。社論寫道：「用總統的話說，就是『沒有必要急於通過有爭議的法案』。我們需要一部更好的刑法，以反映我們從殖民壓迫者手中獨立以來所取得的進步。」

印尼政府提出「刑法修正草案」的初衷是為了去除具有殖民意涵、使用數百年的刑法，經過數年草擬制訂，原訂2019年進行討論，卻引發大規模抗議，後來部分條款經由討論而做修改，但仍存在許多爭議法條。

雅加達法律援助機構（LBH）表示，刑法修正案通過是侵犯民主、人權和人民的自由，這完全違反人權。

印尼詹特拉法學院講師蘇桑蒂（Bivitri Susanti）則表示：「這項刑法修正案嚴重破壞印尼的民主制度，許多條文規範並不明確，紅線在哪也不知道。」這代表印尼民主走退路。