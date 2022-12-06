廢宗教警察？CNN：伊朗官媒否認

支持改革的伊朗媒體「Entekhab」稱，伊朗檢察總長蒙塔茲瑞1日表示議會和司法部門正在審查該國的強制性「頭巾法」。（Getty Images）

支持改革的伊朗 媒體「Entekhab」稱，伊朗檢察總長蒙塔茲瑞（Mohammad Jafar Montazeri）1日表示議會和司法部 門正在審查該國的強制性「頭巾法」，他並表示，宗教警察 正在解散。但CNN報導，伊朗官方媒體否認解散宗教警察的說法，表示宗教警察的主管機關是內政部，而非司法機構。

由伊朗「宗教警察」執行的伊斯蘭法律中，伊朗婦女必須在公共場合戴上遮蓋面容的頭巾，而在22歲的艾米尼（Mahsa Amini）今年9月因未依規定整齊佩戴頭巾被逮捕、隨後在拘留所陷入昏迷並死亡後，圍繞頭巾的法律引發一場全國性的抗議運動。

關於戴頭巾的法律，蒙塔茲瑞表示：「我們知道當你看到女性在城市裡沒有戴頭巾時會感到痛苦，你認為官員們對此保持沉默嗎？作為身處這個問題領域的人，我可以說議會和司法部門都在努力，例如昨天我們與議會文化委員會舉行會議，下周你將看到結果。」

不過，只有四份改革派報章報導消息，有報章則對有關說法存疑。改革派報章《沙爾克報》（Sharq）報導標題為「這是巡邏的結束？」，但警方公共關係部拒絕證實。

總部位在美國的人權組織「阿卜杜拉赫曼．博魯曼德中心」（Abdorrahman Boroumand Center）共同創辦人博魯曼德（Roya Boroumand）指出，對現在要求徹底更換政權的抗議者來說，廢除道德警察「可能太少，也太晚了」。

阿姆蘭新聞電視網（Al-Alam）聲稱外國媒體將蒙塔茲瑞的評論描述為「因抗議活動而放棄在頭巾和宗教道德上的立場」，並稱「一些外國媒體試圖將檢察總長的話解讀為伊斯蘭共和國在頭巾議題上退縮，並聲稱這是由於最近的騷亂所致」。

伊朗外交部長也指責，「美國等西方國家在伊朗製造混亂，尋求迫使伊朗在恢復伊朗核協議談判上讓步」。