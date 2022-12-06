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北韓又開砲 朝海上射130多發

編譯中心／綜合5日電
北韓5日下午疑似以火箭砲向東西部海域發射130多發砲彈，落在南北韓海上緩衝區內。（歐新社）
北韓5日下午疑似以火箭砲向東西部海域發射130多發砲彈，落在南北韓海上緩衝區內。（歐新社）

韓聯社報導，北韓5日下午疑似以火箭砲向東西部海域發射130多發砲彈，落在南北韓根據「919軍事協議」畫設的海上緩衝區內。北韓此舉，應是回應南韓和美國5日進行的火箭砲和自走砲射擊演練。

南韓聯合參謀本部表示，韓軍探測到北韓從5日下午2時59分開始在東部的江原道金剛郡一帶和西部的黃海南道長山串一帶，分別向東部和西部海域共發射130多發砲彈，初步研判北韓疑似發射火箭砲，砲彈落在北方界線（NLL）以北的海上緩衝區內。

北韓這次砲擊行動可能是針對南韓軍方與駐韓美軍在南韓江原道鐵原郡一代進行的多管火箭系統（MLRS）等射擊訓練。

南韓合同參謀本部表示，北韓違反兩韓919軍事協議，南韓軍方立即向北韓發送數次警告訊息，要求立即停止挑釁行動。

這是北韓上月3日從江原道金剛郡一帶向東部緩衝區發射80多發砲彈後，時隔1個月再次實施砲彈射擊。這也是北韓上月18日發射「火星17型」洲際彈道飛彈以來，時隔17天再次進行武力示威。

北韓5日砲擊行動，可能是為了反制韓美在江原道鐵原郡實施的砲擊演練。韓美5日起在鐵原一帶聯合進行多管火箭砲演練，為期兩天。雙方將在此次演練中利用多管火箭砲和K-9自走砲分別發射50多發和140多發砲彈。

北韓 南韓 兩韓

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