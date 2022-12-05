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防中俄聯手 美日軍演首度因應「兩面作戰」

編譯茅毅／綜合4日電
美軍和日本航空自衛隊戰鬥機11月在日本九州上空聯合演習。（Getty Images）
美軍和日本航空自衛隊戰鬥機11月在日本九州上空聯合演習。（Getty Images）

針對中國向西太平洋擴張，日本此前持續強化其西南地區（即日本九州南部至沖繩一帶）的防禦。但鑑於中國和俄羅斯近年正在日本周邊加強軍事合作，「中俄聯手」已成為美日同盟嚴峻的新戰略課題，也使日本自衛隊與美軍的聯合演訓，正開始轉趨因應「兩正面（同時）有事」的「兩面作戰」。有日本媒體並將之形容為美日兩軍設想的「終極現實」劇本。

日本朝日新聞報導，2019年7月，日方首次確認共軍及俄軍的轟炸機在日本周邊進行聯合飛行訓練，此後就以每年一次的頻率，未曾間斷。除最初的轟炸機，亦曾見到共軍戰鬥機與俄軍偵察機伴飛，今年尚未結束就已有兩次，分別是5月24日及11月30日。

產經新聞亦披露，美國和日本研判，若美日與中俄的部隊同時開戰，俄軍可能進攻北海道，共軍則攻打台灣、日本的南西諸島（即琉球群島）。屆時將由陸上自衛隊及美國陸軍負責抵禦俄軍，陸上自衛隊、美國陸軍及陸戰隊則迎戰解放軍。若有需要，駐守北海道的陸上自衛隊部隊可抽調部分兵力，緊急馳援其西南戰場，或再回防北海道。

為此，自4日起正式展開、代號「山櫻」的美日兩軍「指揮所演習」，這次首度加入美日對決中俄的「兩面作戰」，模擬「日本有事」的終極場景。該代號為富士山與櫻花的合稱，已延續約40年，係陸上自衛隊參演的最大規模美日聯合演習。

朝日新聞並引述日本政府相關人士報導，針對中俄軍機11月30日的聯合飛行，俄國國防部在其社群媒體發文指稱，當時中俄軍機曾首次在各自境內的機場降落。日方已確認此事屬實。此外，中國國防部也曾高調宣布，中俄兩軍按照雙方的年度軍事合作計畫，由兩國空軍在日本海、東海及西太平洋上空，實施例行性的聯合空中戰略巡航。

日本 共軍 國防部

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