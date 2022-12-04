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俄羅斯裏海沿岸約2500頭海豹死亡 確切原因不明

中央社／莫斯科4日綜合外電報導
俄羅斯南部的裏海（Caspian Sea）沿岸發現大約2500頭海豹的屍體，確切死亡原因尚不清楚。 （美聯社取自 RU-RTR Russian Television）
俄羅斯南部的裏海（Caspian Sea）沿岸發現大約2500頭海豹的屍體，確切死亡原因尚不清楚。 （美聯社取自 RU-RTR Russian Television）

俄羅斯當局官員今天表示，在俄國南部的裏海（Caspian Sea）沿岸地區發現了大約2500頭海豹的屍體，尚不清楚確切死亡原因。

美聯社報導，俄羅斯達吉斯坦共和國（Dagestan）當局指出，目前尚不清楚為何會發生海豹大規模暴斃事件，但可能是自然死亡所致。

地方官員昨天最初通報說，在事發沿海地區發現700頭海豹死亡，但俄羅斯自然資源和環境部（Ministry of Natural Resources and Environment）的達吉斯坦分部後來將數字提升到大約2500頭。

裏海環境保護中心（Caspian Environmental Protection Center）負責人蓋皮佐夫（Zaur Gapizov）透過聲明表示，這些海豹可能早在數週前就已死亡，沒有跡象顯示牠們遭殺害或被漁網捕獲。

俄羅斯聯邦漁業署（Federal Fisheries Agency）的專家與檢察官勘查了現場海岸線，並收集用於實驗室研究的數據資料，但沒有立即發現任何污染物。

先前發生的數起海豹大規模死亡事件，都歸因於自然死亡。俄羅斯鄰國哈薩克擁有很長的裏海海岸線，今年至少通報了3起此類事件。

俄羅斯 哈薩克 檢察官

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