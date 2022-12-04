艾米尼之死引發2個多月抗議 伊朗廢除道德警察

伊朗 媒體今天報導，在人民抗議2個多月後，伊朗已廢除道德警察 。這波抗議起因庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）被控違反國內嚴格的女性服裝規定，遭道德警察逮捕後身亡。

法新社報導，22歲的艾米尼在首都德黑蘭被捕後，於3天後的9月16日過世。此後女性主導的抗議潮席捲伊朗各地，當局則把抗議貼上「暴動」標籤。

根據伊朗學生通訊社（ISNA），檢察總長蒙塔茲瑞（Mohammad Jafar Montazeri）表示，「道德警察跟司法無關」且已遭廢除。

伊朗學生通訊社指出，蒙塔茲瑞在一場宗教會議上，被與會者問到「為何道德警察停止運作」，作出上述回覆。

道德警察正式名稱為「指導巡邏隊」（Gasht-e Ershad），成立於前強硬派總統艾馬丹加（Mahmoud Ahmadinejad）任內，目的是「傳揚端莊和希賈布（hijab，女子頭巾）文化」，並於2006年開始巡邏。

蒙塔茲瑞昨天表示，「國會和司法部 門都在研究」是否需要修改女子必須穿戴頭巾的法律。

總統萊希（Ebrahim Raisi）昨天表示，伊朗的共和制與伊斯蘭教基本原則載明於憲法中，但實施憲法的方式可以彈性。