美國要求配合制裁中國 荷蘭經濟大臣：我們不應太天真

全球半導體顯影設備龍頭荷商ASML在2021年第4屆上海進博會上的展台。（本報資料照片）

美國要求西方盟國限制對中國高科技產品出口，掌握全球頂尖半導體光刻機的荷蘭經濟大臣表示，荷蘭與中國的關係「非常積極」，荷方承諾不會過度限制對華出口。荷蘭經濟事務與氣候大臣阿德里安森斯接受英國金融時報訪問表示，要阻止中國獲得尖端技術是不可能的，「中國的技術開發周期非常快，我們不應該太天真」。

金融時報當地時間2日刊登對阿德里安森斯的專訪。他在談及荷中貿易關係時表示，「荷蘭人非常積極，一直致力於與中國保持良好關係。我們和中國有很多商業往來，很多荷蘭公司都在那裡開展業務。荷中關係促進了對歐洲至關重要的創新和貿易，我們也應該珍惜這一點」。

金融時報報導稱，荷蘭進口的11%來自中國，僅次於德國。大陸外交部公開資料，荷蘭是中國在歐盟內第二大貿易夥伴。2020年，中荷雙邊貿易額918億美元、同比增長7.8%。其中，中方進口額127.9億美元、同比增長14.1%。與此同時，中國正成為荷蘭最重要的進口貿易國。

荷蘭中央統計局（CBS）11月14日公布報告，自2015年以來，荷蘭自中國進口額以每年8.7%的速度遞增，超過荷蘭約5.5%的總進口額年漲幅。

在美國最在意的高科技產品輸陸部分，10月7日，美國商務部 公布一系列對中國新的限制措施。荷蘭正是艾司摩爾（ASML）和ASMI這兩家全球領先半導體設備公司的所在地。

報導說，美國對中國晶片 限制已對荷蘭工業造成打擊。ASMI表示，該公司在中國約40%的營收 將受到影響。阿德里安森斯在訪問中表示，儘管美國在高科技出口問題上施壓，但荷蘭不願過度限制對華出口。

阿德里安森斯直言，荷蘭和歐洲應該有自己的戰略。他還說，要阻止中國獲得尖端技術是不可能的，「中國的技術開發周期非常快，我們不應該太天真」。

中媒觀察者網先前報導，11月22日，荷蘭外貿與發展合作大臣施賴納馬赫爾在一周內兩度強調，荷蘭將就艾司摩爾（ASML）對中國出售晶片設備一事做出自己的決定，捍衛自己的利益—「我們的國家安全，還有我們的經濟利益」。

11月16日習近平在G20巴里島峰會上與荷蘭首相呂特雙邊會晤，新華社報導，呂特表示，荷方希望同中方密切交往，保持雙邊關系發展的強勁勢頭。荷方願同中方著眼大局，挖掘潛力，拓展創新、氣候變化等領域對話與合作。