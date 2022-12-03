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向對手發出訊號 美軍彈道飛彈潛艦罕見造訪印度洋港口

編譯周辰陽／即時報導
美國戰略司令部日前發布新聞稿，稱俄亥俄級核子動力彈道飛彈潛艦「西維吉尼亞號」於10月25至31日在英屬印度洋領地首府迪亞哥加西亞島停靠進行短暫港口訪問。（照片翻攝：Stratcom.mil）
美國戰略司令部日前發布新聞稿，稱俄亥俄級核子動力彈道飛彈潛艦「西維吉尼亞號」於10月25至31日在英屬印度洋領地首府迪亞哥加西亞島停靠進行短暫港口訪問。（照片翻攝：Stratcom.mil）

CNN報導，美國軍方想要對手以及盟邦都知道，美國海軍一艘核子動力彈道飛彈潛艦首度在印度洋偏遠的迪亞哥加西亞島（Diego Garcia）停泊。

美國戰略司令部11月28日發布新聞稿，稱美國海軍俄亥俄級核子動力彈道飛彈潛艦「西維吉尼亞號」（USS West Virginia, SSBN 736）在延長威懾巡邏任務（extended deterrence patrol）期間，於10月25至31日在迪亞哥加西亞島停靠進行短暫港口訪問。

CNN指出，海軍潛艦出海後的具體活動高度保密，因此推遲宣布將給予潛艦轉往印度洋其他地點的時間。一位知情軍方官員表示，公開「西維吉尼亞號」港口停靠的意義是要向潛在對手以及盟邦發出訊息，「他們應該從中理解，一艘探測不到的彈道飛彈潛艦可以在任何海洋長時間作業」。

迪亞哥加西亞島位於赤道以南，不僅是英屬印度洋領地的首府，也是一個高度軍事化的島嶼，美英兩軍均有使用。偏遠的位置給予配備核彈潛艦不被外人觀察到輪調150名艦員的能力，從而保持了潛艦行動的秘密性，並允許潛艦在該區域停留上更長一段的時間。

儘管該官員婉拒具體交代關於該訊息究竟是針對中國、俄羅斯或北韓，但對於收集關於對手的高度機密信號情報，以及藉由攜帶裝有核彈頭的洲際彈道飛彈提供海基部分核子威懾力量，美國潛艦的水下匿蹤能力都十分重要。

彈道飛彈 印度 維吉尼亞

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