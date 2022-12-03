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南非總統遭竊百萬鉅款被揭涉貪 恐遭彈劾

編譯中心／綜合2日電
南非總統拉瑪佛沙涉「農場門」貪汙醜聞，恐遭彈劾。（路透）
南非總統拉瑪佛沙涉「農場門」貪汙醜聞，恐遭彈劾。（路透）

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）涉「農場門」貪汙醜聞恐遭彈劾。專案小組報告指出，拉瑪佛沙狩獵農場的現金竊盜案暴露他可能涉及不法。拉瑪佛沙的辦公室表示，他正在尋求解決方案。

路透報導，這份報告由國會議長任命的專家小組所主導，內容指出2020年有竊賊潛入拉瑪佛沙的狩獵農場，竟在家具裡發現藏有數百萬美元現鈔並將之竊走。這起竊盜案直到今年6月才曝光。

消息一出，引發拉瑪佛沙究竟如何獲得這筆錢，以及他是否公開申報的相關質疑。拉瑪佛沙先前因允諾打擊貪腐而上台執政，媒體將這起事件稱為「農場門」。

拉瑪佛沙解釋，遭竊款項是狩獵農場的收益，金額比報告所稱的少很多，且他在聽聞被竊後就報案，否認有任何不當行為。拉瑪佛沙至今尚未被指控任何罪名，他的發言人表示，拉瑪佛沙正在思考各種可能解決方案，也仍就報告所提建議進行諮詢。

南非幣兌美元匯率跌逾4%，南非主權美元債券因市場預期拉瑪佛沙將去職而大幅下跌。

南非主要反對黨民主聯盟要求提前舉行大選，這份報告令執政的非洲民族議會（ANC）陷入危機。非洲民族議會表示，黨內執行委員會原定今天開會討論這份專案報告，但將延後至明天上午進行。

南非精銳的「飛鷹」警察部隊（Hawks）發言人表示，竊盜案的調查仍在繼續；南非央行表示，不會對於外匯管控調查發表評論。

議會6日將就報告內容進行辯論，但專家小組所提建議對與會議員不具約束力。非洲民族議會在議會擁有多數席次。

如果議員決定進入彈劾程序，下階段將建立彈劾委員會，該委員會握有的傳喚等權力都比專家小組大得多，也有權決定是否將拉瑪佛沙免職。

南非 彈劾 警察

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