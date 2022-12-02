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西班牙頻收郵件炸彈8天6起 總理、美大使館也收到

編譯中心／綜合1日電
西班牙近日爆發多起「郵件炸彈」案，1日西班牙國防部也收到一枚郵件炸彈，而這已經是自11月30日以來的第五枚郵件炸彈。（路透）
西班牙近日爆發多起「郵件炸彈」案，1日西班牙國防部也收到一枚郵件炸彈，而這已經是自11月30日以來的第五枚郵件炸彈。（路透）

拆彈專家今天拆解美國駐西班牙馬德里大使館一個郵包炸彈，這已是第6個寄給備受矚目目標的爆裂物裝置，促使西班牙加強維安，並宣示不會因此受到嚇阻而停止支持烏克蘭

路透報導，西班牙近日爆發多起「郵件炸彈」案，這波事件始於11月24日一個寄給西班牙總理桑傑士的郵包。自11月30日起，又有類似爆裂物裝置分別寄往西班牙國防部、一處空軍基地、一家武器製造商，以及烏克蘭大使館，使館一名保全人員受到輕傷。

收到其中一枚炸彈的薩拉戈薩政府官員說，大使館與軍火商的炸彈似乎來自同一個寄件者，因為兩個信封的背面都寫著相同的電子郵件地址，這些包裹來自烏克蘭。

一名司法消息人士指出，西班牙高等法院已將五起郵件炸彈案列為可能的恐怖主義案件，並展開調查。而烏克蘭外交部長庫列巴則發出緊急指示，要求加強所有烏克蘭駐外使館的維安工作。

最新炸彈包裹在美國大使館被維安官員攔截後，交由西班牙警方引爆。

西班牙國防部長羅布雷斯今天訪問烏克蘭港口城市敖德薩，並與烏克蘭防長列茲尼科夫會面。

羅布雷斯說，郵包炸彈阻擋不了西班牙支持烏克蘭，「這些郵包或其他暴力行為，都不會改變西班牙、北約（NATO）國家、歐盟對烏克蘭清楚且堅定的支持」。

烏克蘭 大使館 國防部

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