愛爾蘭文學經典都柏林人 首部台文譯本都柏林發表

愛爾蘭文學經典「都柏林人」（Dubliners）全球首部台文譯本24日在都柏林舉行新書發表會，譯者、清華大學中文系兼任助理教授劉盈成（中）親自出席。發表會主持人、都柏林「三一大學文學與文化翻譯中心」主任哈德利（左）說，「都柏林人」台文譯本是愛爾蘭現代文學全球化的一塊重要拼圖。（駐愛爾蘭代表處提供）

愛爾蘭文學經典「都柏林人」（Dubliners）全球首部台文譯本近日在台灣出版，24日在都柏林舉行新書發表會，譯者、清華大學中文系兼任助理教授劉盈成親自出席，分享翻譯歷程。

「都柏林人」是愛爾蘭文豪喬伊斯（James Joyce, 1882-1941）的作品，是短篇小說 集，於1914年首次出版，描寫20世紀初愛爾蘭第一大城都柏林中產階級的生活。

在文化部支持下，劉盈成本月下旬自台灣遠赴愛爾蘭發表譯作。「都柏林人」台文譯本發表會在都柏林「三一大學文學與文化翻譯中心」（Trinity Centre for Literary and Cultural Translation）舉行，由中心主任哈德利（James Hadley）主持。

劉盈成分享，文學作品翻譯絕非「對譯」（對應翻譯）。將「都柏林人」譯為台文的過程中，他除了必須避免出現「華語化的台語」，還得著墨如何讓台語八音忠實反映喬伊斯文字的韻味與音樂性，十分具挑戰性。

發表會上，劉盈成即席以台語朗誦3段譯文，聽眾可直接感受英語、台語的差異及文化趣味。

哈德利說，「都柏林人」台文譯本不但是愛爾蘭現代文學全球化的一塊重要拼圖，也有助愛爾蘭人認識台灣文化。他透露，將為劉盈成朗讀「都柏林人」台文譯本留下錄音，並納入三一大學文學與文化翻譯中心的「聲音典藏」。

駐愛爾蘭代表楊子葆表示，劉盈成訪問愛爾蘭期間也拜會了「喬伊斯中心」（James Joyce Centre）主任蓋勒格（Darina Gallagher）、愛爾蘭文學館（Museum of Literature Ireland）館長歐康納（Simon O’Connor）。在僑務委員會支持下，劉盈成明天將出席「僑胞與台語都柏林人譯者有約」活動。