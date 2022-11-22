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印尼震災162死：兒童罹難、萬人流離失所的鄉村困境

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印尼5.6強震 至少162死700傷 2000屋塌

編譯羅方妤／綜合報導
學校震垮 印尼西爪哇省席安約21日發生芮氏規模5.6地震，很多人被埋在瓦礫堆當中，搜救人員檢視遭震垮的學校。（美聯社）
學校震垮 印尼西爪哇省席安約21日發生芮氏規模5.6地震，很多人被埋在瓦礫堆當中，搜救人員檢視遭震垮的學校。（美聯社）

印尼西爪哇省21日發生規模5.6強烈地震，當地官員指出，強震迄今已經造成至少162人喪命、數百人受傷，還有多人失蹤。

西爪哇省省長利德宛（Ridwan Kamil）在1場記者會表示：「我很遺憾地告知，有162人死亡、326人受傷。」他還提到，大多數罹難者都是孩童。

這起淺層強震震央位在印尼首都雅加達東南方約75公里的席安約鎮（Cianjur），震源深度僅10公里。地震導致席安約多2000座建築物倒塌和山崩，雅加達也感受到搖晃，民眾逃到街頭避難。

國家災害應變總署指出，救援工作則一直持續到深夜，仍有25人受困在倒塌建物的瓦礫堆下。當地民眾用皮卡車和機車將罹難者送醫。當地居民用帆布覆蓋罹難者遺體，罹難者親屬聚集在醫院。

BBC報導，災區人口稠密，且是山崩土石流高危險區，房舍又不耐震。許多救難人員在瓦礫堆中搜尋，試圖搶救傷者。西爪哇省省長卡米爾說，許多人身陷瓦礫中，還有一些地區因土石滑動交通受阻，情況不明。

一名男子穆克立斯在地震發生時，就在席安約。他說他感受到「一陣強烈晃動」持續約10秒，他所在的辦公大樓天花板和牆壁都受損。他告訴印尼都會電視台，「我嚇了一大跳，很擔心又有地震」，人們跑出屋外避難，有些人暈了過去，也有人嘔吐。

印尼氣象氣候暨地球物理局說，地震發生後兩小時，他們共記錄到25起餘震，也警告災區民眾可能發生更多餘震。

距離震央100公里的雅加達也感受到晃動。路透報導，目擊者說，雅加達市中心商業區一些民眾從辦公大樓疏散，還有人說感覺到建築物搖動，看到家具移位。

地震 印尼

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