大馬國會大選 獨立後競爭最激烈 料成少數派議會

馬來西亞19日舉行大選，被視為自1957年建國以來最激烈一戰；圖為11月5日，站在國民陣線（左）與在野希望聯盟（右）支持者之間的站崗警察。 （路透）

馬來西亞19日將舉行大選，有945人競逐222個國會下議院議席，人數創新高，也被視為大馬1957年獨立以來競爭最激烈的一屆。選前最新民調 顯示，75歲前副總理安華領導的在野「希望聯盟」領先，但預測希盟、國民陣線和國民聯盟三大陣營都無法單獨執政，可能出現「少數派議會」（minority parliament）的局面。

明報報導，大馬選舉仿傚英國 ，以每個地方選區選出國會議席，本屆國會222個議席中，有945名候選人競逐，分別來自39個政黨，另有108名獨立候選人，為史上最多人參選。本次大選也會選出116個州議席，並就沙巴州議席進行補選。

報導說，英國民調機構YouGov在16日公布的調查顯示，安華領導的希盟以35%支持率，領先總理依斯邁所屬國民陣線的17%，及國民聯盟的20%。這將是安華最後登上總理大位的機會。不過民調和分析家指出，希盟預計將贏得最多席次，但無法過半。75歲的安華過去25年被前總理兼恩師馬哈迪指定為接班人，後來因肛交和貪污指控入獄。

報導指出，根據10月起生效的「反跳槽法」，如果沒有單一陣營獲過半議席，政黨不能通過挖角、遊說勝選議員保留議席轉黨而增加議席，須互相商討，聯合組閣。

新加坡「聯合早報」引述大馬政治學者潘永強報導，同受巫統影響的國盟與國陣較易聯合組閣，並預測巫統主席阿末扎希可能擠下兩陣營領導人，親自出任總理。

大馬上屆大選投票 率高達82.32%，本屆大選投票年齡降至18歲，30歲以下選民占整體人數近三成，其中18至21歲新增選民占整體約6%，這些年輕選民的投票意向左右大選結果。