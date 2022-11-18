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COP27／台漁場暖化遷徙 美海洋學者：政府需因應變局

記者林奐成／夏姆錫克即時報導
美國海洋學者萊寧在會場接受採訪。（記者林奐成／攝影）
美國海洋學者萊寧在會場接受採訪。（記者林奐成／攝影）

聯合國第27屆氣候峰會（COP27）表定18日落幕，「海洋館」17日仍有不少人參與論壇。美國重量級海洋學者萊寧（Margaret Leinen）接受本報訪問，指出全球普遍發生魚群往溫度較低海域遷徙的情況，衝擊漁民生計；面對氣候變局，光靠漁業補償不足以解決問題，台灣政府更要思考如何為未來變局做準備。

海水暖化不只傷害珊瑚 也衝擊深海生態系

現年76歲的萊寧是知名海洋學者，在海洋科學、全球暖化及其他環境議題上，都是全球學界的領導者之一。她目前擔任美國「斯克里普斯海洋研究所」（Scripps Institution of Oceanography）所長，該研究所有超過百年歷史，是美國海洋研究重鎮。

氣候變遷造成的「深海衝擊」常為人忽略。萊寧指出，海平面下兩千公尺以內的水域嚴重暖化，改變海洋的化學成分，海水變得越來越酸性，「深海特定區域的氧氣也在減少，這些改變都影響了海洋生態系」。

萊寧也指出，海洋表層微生物的產量減少，而這些微生物是構成食物鏈的基礎，「由於更少食物從表層下降，這些改變也衝擊了深海；在化學性質及食物供給等方面，深海生物也受到氣候變遷的影響」。

台灣魚類遷徙 萊寧：全球都在發生

由於海水暖化，台灣已有魚種從南部海域「北漂」，例如南部的烏魚由於氣候改變，漁場位置不斷向北移動，漁獲量也變得不穩定。

對此，萊寧指出，在全球許多海域中，許多人類食用的魚種開始向溫度較低的海域遷徙，「當魚群移動，時常會游出傳統捕撈的範圍，有時魚群甚至可能游出國家的領海，漁民便會完全失去捕撈權利」。

萊寧強調，面對這樣的氣候變局，「政府通常採用漁業補償措施，但最根本的問題在於，若我們持續造成海洋暖化，魚類還是會繼續遷徙。」因此，她認為，光靠補償不足以解決問題，政府更要思考如何為未來變局做準備。

萊寧說，美國有不少海洋學者在台灣從事研究，「我們與台灣建立夥伴關係已經很長一段時間，熟識台灣的海洋學術機構和政府組織」。她認為，台灣即使未能以獨立個體方式參與氣候峰會，但透過學術及政府活動，還是可以在海洋科學議題展現很大的影響力。

暖化 氣候變遷 氣候峰會

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