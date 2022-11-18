COP27／單車、水壺、談判桌：峰會無所不在的Made in China

一整排嶄新明亮的腳踏車，這是大會提供給與會者的代步工具，也是中國製造。（聯合報記者林奐成／攝影）

聯合國第27屆氣候峰會 （COP27）將在18日落幕，記者現場觀察，本屆峰會在埃及舉辦，而中埃關係一向友好，從周邊會議安排到官方贈送的紀念品，處處充滿「中國製造」（Made in China）；與去年格拉斯哥峰會較為低調相比，中國此次展現巨大影響力，預料峰會最終的談判，中國也將為開發中國家撐腰，扮演與歐美富國對抗的角色。

走進COP27峰會入口，可見一整排嶄新明亮的腳踏車，這是大會提供給與會者的代步工具；椅墊上面寫著簡體中文「赳赳單車」和「叮噹出行」，兩者皆是來自中國的共享單車服務。

再進到會場內的資訊服務處領取紀念品，可以發現禮品之一的「智能感溫保溫杯」也是中國製造，該智能杯沒有品牌，只是在瓶身貼上「COP27」的貼紙標籤。從共享單車與紀念品就可看出，中國大力協助埃及辦好峰會，給足非洲小老弟面子，才能不讓自己丟臉。

此外，中國在會場內高度曝光，氣候變化事務特使解振華出席多場周邊會議，包括在「世界銀行」展館與外國專家對談甲烷議題，更在本周一晚間參加名為「再生能源轉型中非合作」的周邊會議，與會人士包括衣索比亞財政部 長、坦桑尼亞能源部 長等非洲官員，影響力可見一斑。