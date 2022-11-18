我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

柏加大也不玩 跟進耶魯、哈佛退出「美新法學院」排名

股市下跌 401(k)退休帳戶蒸發23% 降至9.7萬

COP27／單車、水壺、談判桌：峰會無所不在的Made in China

聯合報記者林奐成／夏姆錫克即時報導
一整排嶄新明亮的腳踏車，這是大會提供給與會者的代步工具，也是中國製造。（聯合報記者林奐成／攝影）
一整排嶄新明亮的腳踏車，這是大會提供給與會者的代步工具，也是中國製造。（聯合報記者林奐成／攝影）

聯合國第27屆氣候峰會（COP27）將在18日落幕，記者現場觀察，本屆峰會在埃及舉辦，而中埃關係一向友好，從周邊會議安排到官方贈送的紀念品，處處充滿「中國製造」（Made in China）；與去年格拉斯哥峰會較為低調相比，中國此次展現巨大影響力，預料峰會最終的談判，中國也將為開發中國家撐腰，扮演與歐美富國對抗的角色。

走進COP27峰會入口，可見一整排嶄新明亮的腳踏車，這是大會提供給與會者的代步工具；椅墊上面寫著簡體中文「赳赳單車」和「叮噹出行」，兩者皆是來自中國的共享單車服務。

再進到會場內的資訊服務處領取紀念品，可以發現禮品之一的「智能感溫保溫杯」也是中國製造，該智能杯沒有品牌，只是在瓶身貼上「COP27」的貼紙標籤。從共享單車與紀念品就可看出，中國大力協助埃及辦好峰會，給足非洲小老弟面子，才能不讓自己丟臉。

此外，中國在會場內高度曝光，氣候變化事務特使解振華出席多場周邊會議，包括在「世界銀行」展館與外國專家對談甲烷議題，更在本周一晚間參加名為「再生能源轉型中非合作」的周邊會議，與會人士包括衣索比亞財政部長、坦桑尼亞能源部長等非洲官員，影響力可見一斑。

氣候談判桌上，中國與美國持續扮演最大要角，兩國的競爭與合作牽動談判。雖然中美兩國氣候對話在今年一度中斷，但解振華和美國氣候特使凱瑞仍在場邊進行非正式會談，並將重啟中美氣候談判，勢將影響峰會談判結果。

中國氣候變化事務特使解振華出席多場周邊會議，包括在「世界銀行」展館與外國專家對談...
中國氣候變化事務特使解振華出席多場周邊會議，包括在「世界銀行」展館與外國專家對談甲烷議題。（聯合報記者林奐成／攝影）
禮品之一的「智能感溫保溫杯」也是中國製造。（聯合報記者林奐成／攝影）
禮品之一的「智能感溫保溫杯」也是中國製造。（聯合報記者林奐成／攝影）
中國在峰會的辦公室。（聯合報記者林奐成／攝影）
中國在峰會的辦公室。（聯合報記者林奐成／攝影）
禮品之一的「智能感溫保溫杯」也是中國製造。（聯合報記者林奐成／攝影）
禮品之一的「智能感溫保溫杯」也是中國製造。（聯合報記者林奐成／攝影）

氣候峰會 能源部 財政部

上一則

俄彈擊落馬航釀298死 荷判3嫌無期徒刑 俄否認涉案

下一則

COP27／台漁場暖化遷徙 美海洋學者：政府需因應變局

延伸閱讀

氣候峰會閉幕前夕 補償基金仍談不攏

氣候峰會閉幕前夕 補償基金仍談不攏
專家：北韓試射洲際飛彈 抗議美日近期頻會談

專家：北韓試射洲際飛彈 抗議美日近期頻會談
台積電展望 大摩、高盛按讚 分別給予「優於大盤」及「買進」評等

台積電展望 大摩、高盛按讚 分別給予「優於大盤」及「買進」評等
APEC經濟領袖歡迎晚宴 張忠謀、布林肯密切交談

APEC經濟領袖歡迎晚宴 張忠謀、布林肯密切交談

熱門新聞

俄國總統普亭11日在克里姆林宮接見國家科學院院長克拉斯尼科夫。（美聯社）

FT：俄國入侵烏克蘭不論最終勝負 普亭都是贏家

2022-11-12 15:15
烏克蘭士兵10日在赫松區的 Kalynivske插旗比出勝利手勢。（路透）

停火露曙光？烏克蘭人民最大的悲哀不是俄國

2022-11-11 08:18
剛結束12天航程的「盛世公主號」郵輪12日早上駛抵澳洲雪梨港，船上載著3300名乘客及1300名船員，一共發現800多名旅客感染新冠肺炎，意味著約1/5的人確診。（路透 / AAPIMAGE）

又爆大規模染疫 「盛世公主號」郵輪逾800人確診

2022-11-12 10:40
16日的G20閉幕式上，中國國家主席習近平對加拿大總理杜魯多一段被側錄公開的「不爽指責」影片，引發國際輿論和媒體的關注。（路透）

習在不爽什麼？解讀「抱怨加拿大」影片與中加政治交鋒

2022-11-17 01:29
波蘭15日傳出一枚俄羅斯製造的飛彈落入領土造成2死後俄烏2國互相指責，但最新消息指出擊中波蘭普熱沃多夫村的飛彈為烏克蘭軍方所發射。(路透)

擊中波蘭飛彈是烏克蘭射的？匿名美官員爆：為應付俄軍攻擊

2022-11-16 01:05
（由左至右）圖為查理、安妮和安德魯於今年9月19日出席女王國葬的畫面。（Getty Images）

英宮鬥新篇章 安德魯找查理攤牌 搞到自己落淚狼狽離開

2022-11-12 07:51

超人氣

更多 >
想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡

想充電卻分不清哪條是快充線？充飽iPhone訣竅在這裡
60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量

60歲以後 每天做這6件事恢復肌肉量
福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再

福斯資深主播連線時對賴拉‧川普說：川普魅力不再
習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重

習近平當面責怪談話遭洩 分析：對杜魯多不尊重
裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代

裴洛西將卸任眾院民主黨領袖 交棒新一代