COP27／單車、水壺、談判桌：峰會無所不在的Made in China
聯合國第27屆氣候峰會（COP27）將在18日落幕，記者現場觀察，本屆峰會在埃及舉辦，而中埃關係一向友好，從周邊會議安排到官方贈送的紀念品，處處充滿「中國製造」（Made in China）；與去年格拉斯哥峰會較為低調相比，中國此次展現巨大影響力，預料峰會最終的談判，中國也將為開發中國家撐腰，扮演與歐美富國對抗的角色。
走進COP27峰會入口，可見一整排嶄新明亮的腳踏車，這是大會提供給與會者的代步工具；椅墊上面寫著簡體中文「赳赳單車」和「叮噹出行」，兩者皆是來自中國的共享單車服務。
再進到會場內的資訊服務處領取紀念品，可以發現禮品之一的「智能感溫保溫杯」也是中國製造，該智能杯沒有品牌，只是在瓶身貼上「COP27」的貼紙標籤。從共享單車與紀念品就可看出，中國大力協助埃及辦好峰會，給足非洲小老弟面子，才能不讓自己丟臉。
此外，中國在會場內高度曝光，氣候變化事務特使解振華出席多場周邊會議，包括在「世界銀行」展館與外國專家對談甲烷議題，更在本周一晚間參加名為「再生能源轉型中非合作」的周邊會議，與會人士包括衣索比亞財政部長、坦桑尼亞能源部長等非洲官員，影響力可見一斑。
氣候談判桌上，中國與美國持續扮演最大要角，兩國的競爭與合作牽動談判。雖然中美兩國氣候對話在今年一度中斷，但解振華和美國氣候特使凱瑞仍在場邊進行非正式會談，並將重啟中美氣候談判，勢將影響峰會談判結果。
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